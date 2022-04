Nowa marka Browaru Tenczynek. Piwo MYJEBONGA dostępne w Żabce

Piwo MYJEBONGA to połączenie wiśni, cytryny i grejpfruta tworzy orzeźwiającą falę smaku, nieznaną do tej pory na polskim rynku. MY-WY-JEBONGA oznacza życie po swojemu, na własnych zasadach, bez cienia złych emocji.

- Zbudowaliśmy na polskim rynku całkowicie nowatorską kategorię produktów o smaku powiązanym z konopiami. Teraz czas na nowe smaki. Bo geniusz polega na tym, by wiedzieć jak daleko można się posunąć za daleko. A my lubimy przekraczać granice. Dlatego, idziemy konsekwentnie w nieoczywistość. Szukamy niecodziennych połączeń, które na pierwszy rzut oka kompletnie do siebie nie pasują. Nazwa MYJEBONGA powstała jako zabawa słowem. MY – JEB – ON – GA. Dla każdego znaczą coś innego. I bardzo dobrze. Chcemy dawać radość. I dajemy. WY marzycie, MY warzymy – powiedział Janusz Palikot, kreator i jeden z twórców renesansu Browaru Tenczynek.

Przeczytaj także: Browar Fortuna i Robert Makłowicz stworzyli wspólnie piwo

MYJEBONGA to piwo typu lager o mocy 4,5% alkoholu. Piwo ma kolor purpurowo-różowy. Za projekt logotypu oraz grafiki na butelce MYJEBONGA w kolorze fluorescencyjnej zieleni i bieli korespondującymi z kolorem piwa w zgrabnej butelce odpowiada Tomasz „Waciak" Wójcik, który zaprojektował również szatę graficzną produktów BUH z suszem konopnym. Butelka jest zamknięta czarnym, odkręcanym kapslem. Kolejna zabawa z Klientami.

Cena produktu za butelkę o pojemności 330 ml wynosi 5,99 zł. Produkt jest dostępny od 15 kwietnia w sieci detalicznej Żabka.