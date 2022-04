Nowa marka HairBoom debiutuje na rynku linią Rice Rehab

Do BodyBoom i FaceBoom dołączyła marka HairBoom, wprowadzając kompleksową linię kosmetyków naturalnych do pielęgnacji włosów suchych i zniszczonych, o każdej porowatości. HairBoom Rice Rehab to linia na wyłączność sieci Rossmann.