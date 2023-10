Nowe promocje od Biedronki. Co w gratisie?

Już 3 października biorąc udział w akcji "1+1 gratis", klienci będą mogli zaoszczędzić m.in. na makaronach Asia Flavours, a dzień później na puszkowanym ananasie w plastrach. Co trzeba zrobić, aby drugie opakowanie otrzymać za darmo? Trzeba posiadać kartę lub aplikację Moja Biedronka. Obowiązują także limity. W przypadku makaronu to 10 opakowań na paragon, a w przypadku ananas - maksymalnie dwie puszki.

To nie jedyne atrakcyjne promocje w tej sieci.

Do 4 października można kupić skrzydła z kurczaka o 35 proc. taniej - za 6,99 zł za kilogram. Olej rzepakowy Wielopolski 1 l kupimy już za 5,69 zł przy zakupie dwóch butelek (oferta obowiązuje do 7 października). Do 4 października kilogram polskich jabłek kupimy za 1,79 zł.

Promocje w najnowszej gazetce Biedronki, fot. mat. pras.

