Nowe smaki lodów Ekipa. Będzie kolejny sukces?

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, w tym roku do znanej już wszystkim truskawki i cytryny dołączają nowe smaki: pomarańcza i zielone jabłko – niezmiennie z charakterystyczną, strzelającą polewą o smaku gumy balonowej. Będzie pysznie, orzeźwiająco i soczyście - zapowiada Ekipa Holding.

Nowe Lody Ekipy znajdą się w najpopularniejszych sieciach handlowych, takich jak Lidl, Biedronka, Carrefour, Kaufland, czy Żabka, na terenie całej Polski.

Przypomnijmy: już kilka dni po wejściu lodów na rynek w marcu 2021r. stały się one hitem sprzedażowym. Do tego stopnia, że w błyskawicznym tempie popyt znacznie przerósł podaż. Zgodnie z informacjami płynącymi z Centrum Monitorowania Rynku Lody Ekipy zostały najpopularniejszymi lodami na patyku do 65ml sezonu 2021.