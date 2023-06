Nowości łazienkowe od Castoramy. Doradza Dorota Szelągowska

Nowy katalog łazienki od Castoramy, to przegląd nie tylko najnowszych trendów i inspiracji, ale także ergonomicznych i sprytnych rozwiązań. Dorota Szelągowska, która od ponad 5 lat współpracuje z siecią, po raz kolejny dzieli się swoim doświadczeniem i radami w zakresie projektowania łazienek. Ambasadorka zwraca uwagę na aranżacje stylowe i funkcjonalne, a także podpowiada jakie rozwiązania z oferty Castoramy sprawdzą się w konkretnym metrażu.

Dorota Szelągowska i Castorama

- Polacy coraz więcej uwagi przykładają do projektowania łazienek. To strefa relaksu i wyciszenia po długim dniu pracy, a także trudna do funkcjonalnego i stylowego zaaranżowania przestrzeń. Projektowanie łazienki, a w szczególności tej małej, to nie lada wyzwanie. Dlatego cieszę się, że mogę pomóc Polakom i doradzić im, na co zwrócić uwagę podczas tego procesu — mówi ambasadorka marki Dorota Szelągowska.

W najnowszym katalogu zobaczymy ciekawe aranżacje wykonane na różnych metrażach, dzięki czemu każdy może zainspirować się i zaadaptować rozwiązania do swojej łazienki. Katalog to także przepełnione poradami ambasadorki, kompendium wiedzy i rozwiązań, tych ponadczasowych i nieoczywistych. Dorota Szelągowska zwraca uwagę na popularne mity i błędne przekonania na temat dobierania stylu, struktur i kolorów do łazienki. W katalogu znaleźć można także designerskie akcesoria i armaturę w przystępnych cenach oraz propozycje ich zaaranżowania.

- Nie lubię stwierdzenia, że łazienka musi być użytkowa i kropka. Oczywiście, miejsce do przechowywania w łazience to sprawa ważna, ale nie musimy na rzecz tego porzucać naszego stylu. Wraz z Castoramą chcemy pokazać Polakom, że stylowe może być użytkowe. Łazienka to integralna część naszego mieszkania i warto, aby jej styl pasował do nas, do naszego charakteru i całego domu – dodaje ambasadorka.

Katalog łazienkowy dostępny jest w sklepach Castorama i na stronie www.castorama.pl od 15 czerwca do końca roku. Kampania łazienkowa wspierana jest w digitalowej komunikacji marki, oraz w spotach telewizyjnych.