Nowości w CCC. Marka przygotowała wiosenne fasony obuwia

Co wiosną można znaleźć w ofercie obuwia CCC?

Rozpoczynający się właśnie sezon zwiastuje wielki powrót balerin. To kultowe obuwie, które coraz częściej pojawia się na ulicach modowych stolic, już czeka w asortymencie CCC. Stylowe baleriny znaleźć można m.in. w kolekcji kapsułowej marki Jenny Fairy, którą promuje Emily Ratajkowski. Klienci CCC mogą wybierać z bogatej oferty ponad 120 modeli balerin, aby dodać swoim stylizacjom paryskiego szyku, inspirując się nonszalanckim lookiem topmodelki.

Kwiecień to już ten moment, gdy zimowe botki zmieniamy także m.in. na stylowe czółenka. W tym sezonie klasyczny mat zastępuje połysk, który zagościł już na nowościach marki Gino Rossi. Wysoka szpilka oraz spiczasty czubek idealnie odnajdą się w eleganckich i biurowych stylizacjach.

Mokasyny to kolejny obowiązkowy model w wiosennym kanonie obuwniczym. Połączenie jakości wykonania i najlepszego komfortu Klienci mogą odnaleźć m.in. w ofercie marki Lasocki. Proste skórzane mokasyny świetnie psują do casualowych i eleganckich stylizacji, dlatego chętnie sięgają po nie również Klienci kompletujący stylizacje do biura.

Najmodniejsze sportowe modele na 2023 r.

Jeśli zaś chodzi o najmodniejsze sportowe modele na 2023 r., to aktualnie serca fashionistek podbijają sneakersy inspirowane ulicznym stylem, jak i proste minimalistyczne modele typu halówki. Szeroki asortyment światowych marek dostępnych w CCC gwarantuje dostępność najmodniejszych i najbardziej funkcjonalnych rozwiązań. Modele za kostkę marki Sprandi, minimalistyczne propozycje od adidas czy powracające do łask Vansy będą świetnym uzupełnieniem wiosennej garderoby. Stylowym wyborem będą również flatformy w klimacie lat 90., które Klienci odnajdą m.in. w najnowszych kolekcjach Asics czy Champion.

Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja kapsułowa stworzona we współpracy z marką Puma, pt. Forever Play: Forever Faster. Forever Better.

Oddajemy Klientom naszą pierwszą wspólną kolekcję kapsułową PUMA x CCC: „FOREVER. PLAY”. Ogromnie nas cieszy, że możemy w ten sposób zaprezentować szeroki wachlarz produktów PUMA. W ramach kolekcji można poznać kultowe modele, stworzyć własne looki i w ten sposób cieszyć się streetwearową modą. Co dla nas bardzo ważne, w tym roku PUMA obchodzi 75 urodziny i wspólne działanie z marką CCC wpisuje się w te obchody - mówi Katarzyna Węsławowicz PUMA Area Head of Marketing EE

Kapsuła Puma x CCC przykuwa wzrok charakterystycznymi flatformami w klimacie lat 90. Gruba podeszwa to nie tylko stabilna i wygodna podstawa, ale i silny modowy akcent w sportowych stylizacjach. Skierowana do kobiet kolekcja kapsułowa Puma to bowiem kwintesencja modowych hitów i streetwearowych klasyków. Nowoczesne formy i stonowana kolorystyka pozwolą na zabawę sportową modą na co dzień.

- W CCC nieustannie przyświeca nam nasza misja – moda dostępna dla każdego, wszędzie. Dlatego też planując tegoroczną, wiosenną ofertę, chcieliśmy, aby nasi Klienci mogli odświeżyć swoją garderobę zgodnie ze swoim stylem, upodobaniami, ale także w kwocie, która im odpowiada. Najnowsze trendy odnajdą oni nie tylko w każdej z naszych marek własnych, ale także w każdym z przedziałów cenowych - mówi Michał Zgiep, Dyrektor Zarządzający Zakupami i Produktem w CCC – Nieustannie rozwijamy marki CCC, takie jak Jenny Fairy, Gino Rossi, czy Badurę, ale także podejmujemy coraz to liczniejsze kolaboracje z partnerami. Cieszy nas bardzo, że światowi gracze widzą potencjał w naszej współpracy i chętnie realizują z nami coraz to ciekawsze projekty modowe - dodaje.