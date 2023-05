Nowości w sieci Lidl Polska – kolekcje ubrań marki Esmara

Ostatnio w Lidl Polska pojawiła się modna kolekcja na wiosnę, inspirowana naturą. Jednak to nie wszystko, co możemy znaleźć w ofercie sieci! Okazuje się, że nowości jest znacznie więcej! Marka Esmara inspirację do stworzenia innej kolekcji znalazła… w morzu. Już teraz, zarówno w sklepach stacjonarnych Lidl, jak i w ofercie lidl.pl dostępna jest całkiem nowa kolekcja ubrań marki Esmara w stylu marynistycznym. To prawdziwy przypływ nowości!