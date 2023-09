Nowy asortyment w konceptach Lagardère Travel Retail

To pierwszy rok, w którym kampanie sezonowe w Lagardère Travel Retail wystartowały w wielu brandach w tym samym czasie.

Jesienne smaki w So Coffee i Costa Coffee

Oferta sezonowa w konceptach zarządzanych przez Lagardère Travel Retail w Polsce pojawiła się z początkiem września. Jest to widoczne szczególnie, ale nie tylko w konceptach kawiarnianych. W menu So Coffee w ramach kampanii „Bajeczna jesień” pojawiły się m.in. karmelove dyniolatte, cappuccino o smaku szarlotki z cynamonem oraz dwie herbaty: zielona z rokitnikiem i grapefruitem oraz czarna z pomarańczą, śliwką i cytryną. Wśród sezonowych nowości znalazły się też ciasta, m.in. sernik korzenny z gruszką i tarta śliwkowa.

Jesienna kampania trwa również w polskich kawiarniach Costa Coffee, którymi Lagardère Travel Retail zarządza od lutego tego roku. W menu pojawiła się nowość: Apple Pie Latte o smaku szarlotki, a także sprawdzony jesienny duet Maplenut Latte i Maplenut Frappe. Jesień zaowocowała też rozszerzeniem współpracy z LOTTE Wedel i marką Ptasie Mleczko o nowy napój: Ptasie Mleczko Caramel Macchiato Frappe. Poza tym w sezonowej ofercie Costa Coffee są dostępne nowe kanapki serwowane w wersji z chrupiącym pieczywem na zakwasie.

Nowości w sklepach

Jesień w Inmedio, 1Minute Smacznego! i w konceptach lotniskowych

Sezonowe menu w sieciach kawiarni to coś, do czego klienci już zdążyli się przyzwyczaić. Jednak w tym roku spółka Lagardère Travel Retail w Polsce zdecydowała się iść o krok dalej. Pierwszego września ruszyły też jesienne kampanie w sieciach convenience i duty free.

– Stawiamy na sezonowość nie tylko w konceptach gastronomicznych. Również w innych naszych punktach pojawiły się jesienne produkty – m.in. w sieciach Inmedio TOP&POP i 1Minute Smacznego!, a także w lotniskowych sklepach Premium Food Gate i Aelia Duty Free. Co ważne, sezonowym modyfikacjom w tych formatach nie podlega wyłącznie oferta foodowa, bo np. w Inmedio TOP&POP promujemy jesienne świece zapachowe, kule i pudry do kąpieli, a w Aelia Duty Free rozszerzamy ofertę perfum. Uzupełniając asortyment o propozycje sezonowe, współpracujemy blisko z producentami i dbamy o lokalny, polski charakter promowanej oferty. Przykładowo, kosmetyki dostępne w jesiennej ofercie Inmedio TOP&POP dostarcza Stara Mydlarnia. To kierunek, który odpowiada wprost na trendy rynkowe i na potrzeby konsumentów we wszystkich segmentach, w których działamy – mówi Dariusz Sinkiewicz, Dyrektor Zarządzający ds. Handlowych i Innowacji w Lagardère Travel Retail w Polsce.

Przykładów lokalnych produktów sezonowych w ofercie konceptów Lagardère Travel Retail w Polsce jest więcej. Na półkach sklepu Premium Food Gate na warszawskim lotnisku Chopina klienci znajdą m.in. zestaw miodów z Beskidu Małego (prosto z Pasieki Łysoń), marynowane grzyby z Podlasia w opakowaniu o kształcie borowika (marki Leśne Skarby) oraz aromatyczne, suszone śliwki z polskich sadów, otulone aromatem gorzkiej czekolady (Śliwka Nałęczowska).

Na jesienne produkty dostępne w ofercie Lagardère Travel Retail w Polsce obowiązują specjalne promocje. Można z nich skorzystać za pomocą aplikacji Kameleon. Program lojalnościowy działa obecnie w 800 punktach zarządzanych przez Lagardère Travel Retail w różnych lokalizacjach na lotniskach i w przestrzeni miejskiej, w tym na dworcach, stacjach metra i osiedlach, a także w retail parkach i centrach handlowych. Mechanizm programu jest oparty o cashback.

– Kameleon buduje świadomość naszych marek i zwiększa powracalność klientów do punktów sprzedaży. Oferuje bony za regularne zakupy i liczne promocje – m.in. zniżkę w wysokości 30 proc. na kolejne zakupy po 5 wykonanych transakcjach. Liczba użytkowników aplikacji stale rośnie. Liczymy na to, że docenią oni także nasze oferty sezonowe – podkreśla Dariusz Sinkiewicz.