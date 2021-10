Nowy pomysł Shell: coffee bike’i z okazji Tygodnia Kawy

Kawę Shell Café będą mogli znaleźć między innymi mieszkańcy Warszawy – przed Pałacem Kultury i Nauki. Wszystko za sprawą nowego, wprowadzonego w połowie sierpnia konceptu kawiarniano-gastronomicznego Shell Café.

Tankuj paliwo i zyskuj kawę

W ramach Tygodnia Kawy za zatankowanie min. 30 litrów paliwa Shell V-Power lub za zakup produktów z oferty Shell Café (z wyłączeniem wody, słodkich wypieków oraz sezamków) za min. 6 zł klienci otrzymają jednorazowy kupon na wybraną kawę Shell Café o pojemności 200 ml. W ramach kuponu mają do wyboru: espresso, kawę czarną, z mlekiem, cappuccino, flat white lub caffè latte. Kupon jest ważny do 5 października i można go zrealizować na dowolnej stacji Shell objętej promocją. Przy jednej transakcji kasowej wydawany jest jeden kupon.

Shell Café nie tylko na stacjach

Miłośnicy kawy, chcący spróbować nowej Shell Café, nie będą musieli jechać na stacje. W wybranych dniach do 8 października włącznie mieszkańcy Katowic, Poznania, Wrześni, Wrocławia i Warszawy będą mogli napotkać coffee bike’i z kawą Shell Café podczas najpopularniejszych spacerowych tras miejskich.

Poniżej pełna lista:

Warszawa, Bulwary Wiślane, 02.10.2021 w godzinach 09:00 – 15:00

Katowice, Park Trzy Stawy, 02.10.2021 w godzinach 10:00 - 16:00

Września, Park im. Dzieci Wrzesińskich, okolice ronda Stanisława Matyi, 02.10.2021 w godzinach 10:00 - 16:00

Wrocław, Park Kleciński, 02.10.2021 w godzinach 10:00 - 16:00

Wrocław, Park Skowroni, 02.10.2021 w godzinach 10:00 - 16:00

Wrocław, Park Grabiszyński, 02.10.2021 w godzinach 10:00 – 16:00

Poznań, Termy Maltańskie, 05.10.2021 w godzinach 10:00 – 16:00

Warszawa, PKP Śródmieście, 08.10.2021 w godzinach 7:30 – 13:00

– Badanie SW Research pokazało, że 80 proc. miłośników małej czarnej pije kawę poza domem. Z okazji Dnia Kawy chcieliśmy wyjść naprzeciw naszym klientom i zaoferować im kawę, w miejscach, w których najczęściej bywają. Kawa zadomowiła się już na dobre w naszym codziennym życiu i chwytamy ją rano, idąc do pracy czy będąc na spacerze z przyjaciółmi. Chcemy, aby w takich chwilach towarzyszyła im jakościowa, aromatyczna kawa pozyskiwana ze zrównoważonych ziaren – taka jak Shell Café – mówi Mikołaj Pawlak, starszy manager kategorii Shell Café, Shell Polska.

Shell Café to nowy koncept kawiarniano-gastronomiczny, który firma wprowadziła w połowie sierpnia w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Obecnie jest dostępny w 237 punktach Shell w naszym kraju.