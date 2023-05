Obdaruj najmłodszych z Lidl Polska

Wielkimi krokami zbliża się jedno z najbardziej radosnych świąt w roku – Dzień Dziecka. To czas, w którym opiekunowie zastanawiają się, czym obdarować swoje pociechy i jak wywołać uśmiechy na twarzach najmłodszych. Teraz wystarczy jedynie, że wybiorą się do Lidla – spośród szerokiej oferty każdy znajdzie coś odpowiedniego. Już od czwartku 11 maja do soboty 13 maja półki sklepowe zapełnią się produktami dla dzieci.

Wszystkich łowców promocji czeka nie lada gratka. Wielopaki to rozwiązanie dla wszystkich, którym zależy na produktach wysokiej jakości w niskiej cenie. W ofercie Lidl Polska znajdują się między innymi kolarki dziewczęce w cenie 16 zł / 2-pak, czyli jedynie 8 zł za 1 sztukę! A dla chłopców polecamy spodenki chłopięce już za 24 zł / 2-pak, czyli 12 zł za 1 sztukę.

lupilu Kolarki dziewczęce.jpg

Na najmłodszych czekają również t-shirty dziecięce oferowane w cenie 18 zł / 3-pak, czyli jedyne 6 zł za 1 koszulkę! Wykonane są w 100% z bawełny i dostępne w ramach 6 różnych zestawów – dostępne kolory to między innymi błękitny, biały, żółty czy pomarańczowy. Niektóre t-shirty mają cekinowe aplikacje – z pewnością przypadną do gustu małym fanom błyskotek. Każdy znajdzie coś dla siebie!

W ofercie Lidl Polska znajdują się również ubrania z bohaterami bajek. Jeśli Twoje dziecko uwielbia „Krainę Lodu”, „Króla lwa”, „Świnkę Peppę” lub „Spidermana”, to z pewnością polubi ubrania z wizerunkiem ulubionych postaci. Od czwartku 11 maja dostępne są skarpetki dziecięce z bohaterami bajek w cenie 9 zł / 3-pak, a także wykonane w 100% z bawełny t-shirty dziecięce z bohaterami bajek za 24 zł / 2-pak, czyli 12 zł za 1 sztukę!

Na uwagę rodziców zasługują również sandały z certyfikatem niemieckiego Instytutu „Sprawdzona jakość”. Jest to oznaczenie obuwia, które spełnia wymagające kryteria instytutu badawczego Pirmasens. Podczas testów kontroluje się jakość wykonania, krój oraz dopasowanie obuwia. Sandały niemowlęce lub dziecięce w rozmiarach od 19-23 oraz 24-30 już teraz są dostępne w supercenie 35 zł / 1 para.

lupilu T-shirty dziecięce.jpg

Lupilu to marka, która tworzy wygodną i bezpieczną dla skóry dziecka odzież, wykonaną z trwałych, naturalnych tkanin. Dzięki temu ubranka zostaną z Wami na dłużej! Mają dobrze dopasowane kroje i łatwo się je zakłada. Można je prać w 60 stopniach Celsjusza, a następnie suszyć w suszarce elektrycznej. Warto podkreślić, że z Kartą Dużej Rodziny odzież oraz obuwie dziecięce lub młodzieżowe marek Lupilu i Pepperts są dostępne 10% taniej!