Oczyszczacz powietrza i automat do pieczenia chleba wracają na półki Lidla

W czwartek 17 marca we wszystkich sklepach Lidl Polska znajdziemy automat do pieczenia chleba 850 W SilverCrest (249 zł/ 1 zestaw), który umożliwi nam samodzielne przygotowanie chleba jasnego, mieszanego, razowego, a nawet słodkich ciast czy dżemów i jogurtów. Urządzenie ma wiele funkcji – m.in. możliwe jest ustawienie wagi chleba (1000/1250/1500 g), zaprogramowanie do 8 własnych przepisów oraz wybór poziomu zbrązowienia pieczywa.

Do sprzedaży wraca również inny popularny produkt– oczyszczacz powietrza marki SilverCrest w nowej, odświeżonej wersji. Co ważne, produkt będzie objęty specjalną, jednodniową promocją – tylko w czwartek, 17 marca urządzenie będzie można nabyć w cenie o 50 zł niższej, czyli za jedyne 199 zł za zestaw (zamiast 249 zł/ 1 zestaw). Oczyszczacz posiada system 3-krotnej filtracji: filtr wstępny, filtr EPA oraz z filtr z węglem aktywnym.