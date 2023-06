Orlen, Circle K a teraz Shell i Amic - czyli jak płacić mniej za paliwo

Nie ma limitów określających liczbę czy częstotliwość tankowań, a jednorazowo można otrzymać rabat za zakup maksymalnie 60 litrów paliwa. Akcja potrwa do 31 sierpnia 2023 roku.

– Chcemy doceniać naszych stałych klientów i poprzez dodatkowe atrakcyjne rabaty powiedzieć im „dziękujemy, że jesteście". Pokazujemy też, że najwyższej jakości paliwa możemy oferować nie tylko we wtorki i w czwartki, ale przez cały tydzień – mówi Justyna Goraj, dyrektorka marketingu Mobility w Shell Polska.

Z kolei AMIC Energy ogłosił ALE RABAT!, podczas której można zatankować taniej do -35 gr/l. Klienci korzystający z programu AMIC Club otrzymają rabat w wysokości -30 gr/l na paliwa: Pb95, Pb95 Pro, ON, ON Pro, Pb98 oraz -15 gr/l na LPG. Przy zakupie big doga naliczone zostanie dodatkowe -5 gr/l. Uczestnik programu AMIC Club będzie mógł zatankować maksymalnie 70 litrów dowolnego paliwa, raz w tygodniu, przez cały okres trwania kampanii.

Promocja obowiązuje od 30.06.2023 do 31.08.2023 we wszystkie dni tygodnia.