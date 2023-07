Oscypki na Krupówkach prosto z lidlowych półek. Czyli jak zarobić na ceprach?

Z informacji, jakie zostały umieszczone na portalu ASZdziennik, dowiadujemy się, że turyści odwiedzający stoisko Pana Jędrzeja z zachwytem kupowali oscypki, podkreślając, że w Warszawie takiego smaku nie znajdziemy. Czyżby? Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że kupowane przez cepra oscypki nie są tymi oryginalnymi, ale zostały kupione w Lidlu, nieopodal Krupówek.

Jak ustalili dziennikarze wspomnianego portalu, na pace samochodu dostawczego znajdowało się sześć paczek wędzonego sera z Lidla, które regularnie były odpakowywane z folii i zawijane w papier.

Pan Jędrzej znalazł patent na interes, ponieważ wystarczyło zaopatrzyć się w sklepie oddalonym od Krupówek o kilkaset metrów i dołożyć 10 zł marży, aby zarabiać na oryginalnych serkach.

Jak rozpoznać prawdziwe oscypki?

Oscypek to ser o charakterystycznym kształcie stożka lub osełki, o długości od 17 do 23 cm. Ma twardą i elastyczną konsystencję oraz kremowy kolor w środku i ciemniejszą skórkę. Prawdziwy oscypek jest tworzony z minimum 60% owczego mleka, a resztę stanowi krowie mleko. Jego smak jest wyrazisty i lekko słonawy. Autentyczne oscypki są twarde, suche, o niezbyt intensywnym kolorze, podczas gdy podróbki mogą być gumowate, bardziej żółte lub pomarańczowe. Prawdziwe oscypki są droższe, a ich cena może wynosić nawet do 50 złotych za stożek.