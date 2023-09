Otwarcie Aldi w Świdniku. Niespodzianka w gazetce promocyjnej

To drugi sklep sieci w tym mieście. Obiekt zajmuje 1500 mkw. powierzchni, z czego ok. 1000 mkw. przeznaczono na salę sprzedaży. Klienci mają też do swojej dyspozycji parking z 50 miejscami.

Aldi zdradza plany

Sieć Aldi zdradziła niedawno etapy ekspansji na rynku polskim w nadchodzących miesiącach. Około trzydziestu nowych sklepów sieci powstanie do końca roku, z czego siedem we wrześniu i około dziesięciu w październiku.

Historia Aldi w gazetce reklamowej

W gazetce promocyjnej dystrybuowanej w Świdniku sieć przybliża historię swojej sieci. Jej początki sięgają 1945 r. kiedy bracia Karl i Theo Albrecht przejmują prowadzenie rodzinnego przedsiębiorstwa. Tradycja Aldi jako dyskontu sięga ponad 110 lat i opiera się na 3 wartościach: prostota, odpowiedzialność i niezawodność.

Aktualnie Aldi Polska ma 270 sklepów. Sieć zatrudnia w naszym kraju ponad 4000 pracowników.

Zapraszamy do przeglądania gazetek reklamowych sieci Aldi na stronach dlahandlu.pl: LINK