Paliwo tańsze o 20 gr na stacjach samoobsługowych MOYA. Promocja trwa cztery dni

MOYA, jako jedyna marka w Polsce, rozwija swoje stacje paliw w trzech typach: konwencjonalne – obsługowe z przystacyjnym sklepem i Caffe MOYA, automatyczne, wyłącznie dla flot i samoobsługowe, MOYA express, które są świetną alternatywą do obu powyższych typów zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Od dziś można zatankować o 20 gr taniej na każdym litrze paliwa na dowolnej stacji MOYA express. Wystarczy wpisać na słupku kod rabatowy 0710, by uzyskać zniżkę. Kod ważny będzie na samoobsługowych stacjach MOYA express przez cztery dni – od 7 do 10 lipca 2022 r. Promocja obejmuje benzynę bezołowiową 95, olej napędowy oraz uszlachetniony ON MOYA Power – w zależności od dostępności na stacji.

Lista stacji paliw MOYA express

MOYA oferuje także dodatkowe rabaty za zapisanie się do newslettera.