Pamiętacie półkotapczany? IKEA wraca w Polsce do starych pomysłów

IKEA bada nowe rozwiązania dla małych przestrzeni dzięki innowacjom.

IKEA projektuje meble tak, aby przechodziły z jednej funkcji w drugą.

Świat staje się coraz bardziej miejski. W 1960 roku tylko 34% światowej populacji mieszkało w miastach. W 2020 było to ponad 56%. Wraz ze wzrostem urbanizacji zmniejsza się przestrzeń życiowa. Jednak ludzkie potrzeby pozostają takie same – każdy potrzebuje miejsca do spania, jedzenia, gotowania, relaksu, rozrywki, a tym bardziej, że dom stał się teraz także miejscem pracy.

Tapczan na nowo. IKEA chce sprzedawać meble wielofunkcyjne

Badania IKEA pokazują rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania umożliwiające elastyczne wykorzystanie przestrzeni, w których mebel można wykorzystać do różnych czynności, aby jak najlepiej wykorzystać ograniczoną przestrzeń życiową.

Aby odpowiedzieć na te potrzeby, IKEA opracowuje wielofunkcyjne meble, które można przekształcać i dostosowywać do różnych czynności w ciągu dnia, korzystając z tej samej przestrzeni. Istotną cechą tych rozwiązań jest ich wszechstronność.

fot. za IKEA

Składane łóżko IKEA. Będzie hit sprzedażowy?

Jednym z ujawnionych przez firmę rozwiązań jest składane łóżko/biurko, które może przekształcić pokój dzienny do pracy albo w miejsce do spania. Mebel ma m.in. schowek oraz półkę nad i wewnątrz łóżka. Produkt pozwoli w szybki sposób przekształcić przestrzeń do pracy, nauki i snu.

- Ponieważ ponad połowa światowej populacji mieszka w miastach, domy stają się coraz mniejsze. Ponieważ przestrzeń życiowa staje się coraz bardziej ograniczona, potrzebujemy jeszcze bardziej inteligentnych rozwiązań, aby dostosować się do naszych stale rosnących potrzeb. IKEA zawsze szuka sposobów na poprawę życia. Mieszkanie na małej przestrzeni i wyzwania, które się z tym wiążą, to jeden z obszarów, który jest bardzo bliski IKEA - mówi Mauricio Affonso, Lider ds. Rozwoju Innowacji w szwedzkim oddziale IKEA.

Gdzie będą sprzedawane nowe rozwiązania IKEA? Sieć stawia na Polskę

Projekt jest wciąż na etapie rozwoju. Część rozwiązań planowana jest do sprzedaży na małą skalę w 2023 roku na dwóch rynkach IKEA: w Polsce i Hongkongu.