Pasibus i Goplana razem w Tłusty Czwartek

Znakiem rozpoznawczym Pasibusa są burgery z ręcznie mieloną wołowiną, autorskie sosy oraz odważne połączenia dodatków. Z okazji Tłustego Czwartku Pasibus we współpracy z marką Goplana przygotował wyjątkowego, słodkiego burgera, którego podstawą są Dyski czekoladowe z nadzieniem o smaku słonego karmelu od Goplany, a także grillowany banan i sos śliwkowo-malinowy. Specjalny burger będzie dostępny we wszystkich restauracjach Pasibusa od czwartku, 24 lutego do niedzieli, 27 lutego. Oferta jest limitowana.

Wszystkie burgery będą dostępne w wersji "L" i "XL". Można w nich bezpłatnie wymienić kotleta mięsnego na kotleta wege lub smażony ser przygotowany według autorskiej receptury.