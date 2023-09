Pilsweizer wprowadza do sprzedaży nowy trunek

COLD IPA jest stylem piwnym wywodzącym się z USA, który znany jest również jako India Pale Lager (IPL). W przeciwieństwie do „zwykłego” IPA, piwa COLD IPA są fermentowane przy użyciu szczepu drożdży typu lager w niższych temperaturach - zazwyczaj łączą one w sobie wyrazisty „lagerowy finisz” ze wzmocnionym chmielem.

Kolejne „amerykańskie piwo” w ofercie Browaru Pilsweizer

- Cold IPA to kolejne „amerykańskie piwo” w ofercie Browaru Pilsweizer. Od kilku lat produkujemy piwo Pilsvar APL - American Pale Lager, które niezmiennie cieszy się bardzo dużą popularnością. Jest to piwo w stylu amerykańskim, chmielone na zimno, jednak dolnej fermentacji. Nasz autorski koncept był tu taki, by oferować piwoszom trunek zbliżony smakiem do piw typu APA, jednak dużo „lżejszy” w konsumpcji. I to się odbiorcom spodobało. Dlatego już od dawna myśleliśmy o kolejnej nowej propozycji z tego obszaru i stąd wzięła się idea naszego Cold IPA, do którego również podeszliśmy bardzo autorsko - mówi Andrej Chovanec, Dyrektor Marketingu i Członek Zarządu oraz współwłaściciel Browaru Pilsweizer.

Pilsvar COLD IPA ma ekstrakt początkowy 14 Blg, a zawartość alkoholu na poziomie 6,1%. Bardzo ciekawy jest zestaw chmieli użytych do produkcji, są to: Marynka, Lubelski, Magnum, Spectrum Citra, Spectrum Mosaic, Citra Incognito oraz Mosaic Incognito.

Browar Pilsweizer wyprodukował piwo, które jest hybrydą Pilsa i India Pale Ale. Intencją browaru było połączenie walorów smakowych wynikających z dolnej fermentacji drożdży i długiego leżakowania typowych dla Pilsa, z wyrazistymi aromatami chmielowymi cechującymi styl IPA.

- Nasze Cold IPA to połączenie tradycyjnego, zasłużonego stylu jakim jest Pils, z nowoczesnymi technikami chmielenia stosowanymi w IPA, co w efekcie definiuje profil tego piwa i wpływa na jego wyjątkowy charakter. Czyli jest to piwo rześkie, mocno nachmielone i co ważne niezwykle „pijalne”, a o to właśnie w piwie chodzi. Zostawiliśmy w nim chmiele Marynka, Lubelski, Magnum, żeby miało swoje DNA i do tego na zimno dodaliśmy wyekstrahowanego chmielu Spectrum Citra, Spectrum Mosaic, Citra Incognito i Mosaic Incognito – opisuje Andrej Chovanec.

Browar Pilsweizer jest kontynuatorem tradycji założonego w 1804 r. w Siołkowej browaru, który dynamicznie zaczął się rozwijać po przejęciu go w 1887 r. przez czeskiego piwowara Franciszka Paschka.

W 2005 r. Browar Grybów w Siołkowej został kupiony przez Ivana i Andreja Chovanców, którzy, podobnie jak ponad 100 lat temu Paschek, zajęli się jego rozwojem po latach problemów finansowych.