Po lodach, napoje marki własnej wchodzą do oferty sklepów Spar

Marka własna SPAR obejmuje kilka subbrandów: produkty oznaczone logo SPAR, linię dań gotowych Fresh To Go at SPAR, międzynarodową linię ekonomiczną No 1, markę SPAR Natural – oferującą produkty BIO oraz produkty bardzo wysokiej jakości pod marką Prime Select.

SPAR: Produkty marki własnej to sposób na lepsze zarządzanie domowym budżetem

W ostatnim czasie wyraźnie rośnie rola marek własnych w sieciach handlowych. W czasach wysokiej inflacji klienci poszukują atrakcyjnych produktów w dobrych cenach.

“Produkty marki własnej to sposób na lepsze zarządzanie domowym budżetem. To nasza odpowiedź na trudny czas spowodowany rosnącymi kosztami życia. Są to produkty bardzo dobrej jakości, a jednocześnie w atrakcyjniejszych cenach niż wyroby markowe. Jako SPAR dajemy klientowi duży wybór i jesteśmy doskonale przygotowani na sezon letni – nasze lody i sorbety są naprawdę pyszne! Dzięki szerokiej ofercie produktów SPAR umacniamy wizerunek sieci SPAR jako sklepów codziennego wyboru – proponujemy produkty na każdą okazję i dla całej rodziny” – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

„Ostatnie miesiące to czas wytężonej pracy całego zespołu, by wprowadzić do oferty kolejne indeksy nowych produktów. Oferta marki własnej SPAR jest odpowiedzią na oczekiwania naszych partnerów i klientów. Produkty zostały przygotowane we współpracy z polskimi producentami. To bardzo dobra jakość w nowoczesnych opakowaniach, zgodnych z obecnymi trendami. Dodatkowo wprowadzamy również produkty z importu w ramach grupy SPAR – na przykład oliwy, oliwki, kosmetyki, produkty non food czy chemię gospodarczą jako uzupełnienie oferty w marce własnej” – dodaje Edyta Dembińska, menedżer marki własnej w sieci SPAR.

„Produkty marki własnej to zwiększenie atrakcyjności oferty, ale także możliwość precyzyjnego dopasowania się do oczekiwań konsumenckich z jednoczesnym skutecznym konkurowaniem z wszechobecnymi dyskontami. W moich sklepach klienci oczekują i szukają produktów o wysokiej jakości. Dzięki dobrze dobranej ofercie marki własnej możemy spełnić oczekiwania klientów w zakresie jakości i dobrej ceny z zapewnieniem, że tych wyrobów nie ma w innych sieciach. Konsumenci bardzo doceniają produkty marki SPAR co potwierdzają swoimi zakupami” – wyjaśnia Krzysztof Kirow, partner detaliczny w sieci SPAR, właściciel 8 sklepów.

Sieć SPAR uruchomiła nową kampanię promocyjną „Lato ze SPAR”. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na bogaty asortyment produktów charakterystycznych dla okresu letniego, które są w ofercie SPAR: napojów, lodów, piwa, produktów grillowych – w tym również nowych, atrakcyjnych produktów marki SPAR.