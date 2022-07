Polacy segregują szkło. Po co kosztowna kaucja w Polsce?

System kaucyjny na szklane butelki jednorazowe uderzy w polski handel detaliczny i pogorszy zbiórkę frakcji szklanej, której – na tle pozostałych opakowań plastikowych i puszek – pozyskuje się najwięcej – wynika z treści pisma Polskiej Izby Handlu, do którego dotarliśmy. System kaucyjny ma zacząć obowiązywać w Polsce od 2023 roku i wprowadzany będzie stopniowo. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które zapowiedziało stworzenie powszechnego systemu kaucyjnego, gdzie klient zwracający puste opakowanie do sklepu lub przy użyciu butelkomatu, odzyska kaucję ujętą w cenie produktu.

Kaucja za butelki zniszczy polski handel?

Polska Izba Handlu wraz z 16 pozostałymi organizacjami branżowymi zabrała głos w sprawie systemu kaucyjnego. Organizacje napisały w tej sprawie list do premiera Mateusza Morawieckiego. Zaapelowano w nim o pozostawienie jednorazowych butelek szklanych w systemie gminnym i wyłączenie ich z planów objęcia systemem kaucyjnym. Sygnatariusze listu wyrażają przekonanie, że premier przychyli się do argumentacji instytucji takich jak Polska Izba Handlu, najszerszej reprezentacji handlu w Polsce, co uchroni przedstawicieli m.in. 40 proc. małego i średniego polskiego handlu przed rozwiązaniami, które zagrażają rodzimej gospodarce.

Organizacje reprezentujące handel detaliczny argumentują, że „włączenie butelek szklanych jednorazowego użytku to dla sklepów osiedlowych, które są domeną polskiego handlu detalicznego to wyzwania organizacyjne, logistyczne i finansowe niewspółmierne do zakładanych przez ustawodawcę efektów”. Przekonują, że dodatkowe obowiązki związane z odbieraniem od klientów opakowań wszystkich frakcji, dystrybucja surowców do recyklera oraz wymagana przy tym sprawozdawczość, mogą obniżyć poziom uczestnictwa sklepów w systemie kaucyjnym.

W przypadku handlu detalicznego ważną kwestią jest także problem bezpieczeństwa i ograniczeń przestrzennych przy magazynowaniu opakowań szklanych. PIH wyjaśnia, że składowanie butelek szklanych wymaga wygospodarowania i odpowiedniego zabezpieczenia dużej części powierzchni sklepu, co w przypadku wielu sklepów będzie powodowało utrudnienia w działalności handlowej. PIH powołuje się również na wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, wskazując na ryzyko stłuczek.

Prawie 90 proc. Polaków segreguje szkło

To wyniki sondażu zrobionego dla "Super Express": Czy segregujesz w domu szklane opakowania i oddajesz je w ramach zbiórki gminnej lub wrzucasz do pojemników do segregacji śmieci?

Tak - 89 proc.

Nie - 7 proc.

Nie wiem/ trudno powiedzieć - 4 proc.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 19.07.2022 roku metodą CAWI na próbie 1070 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc..