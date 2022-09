Polska lemoniada z kiszonych cytryn w Lidlu

Lemoniada Dobry Ferment charakteryzuje się wyrazistym smakiem kiszonych, sycylijskich cytryn. Ma naturalny skład, zawiera żywe kultury bakterii, zero sztucznych konserwantów i powstaje w procesie naturalnej fermentacji. Słodzona jest miodem oraz fińskim cukrem brzozowym, co sprawia, że staje się naturalnie gazowana, a do tego mniej kaloryczna.

Produkt dostępny jest w butelkach o pojemności 275 ml w cenie 3,99 zł.