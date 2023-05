Polskie truskawki w Biedronce. Ceny spadają

W kwietniu do blisko 1200 placówek, które znajdują się w pobliżu centrów dystrybucyjnych Biedronki w miastach takich jak: Skarbimierz, Kostrzyn, Kraków, Sosnowiec, Ruda Śląska i Warszawa trafiły pierwsze zbiory polskich truskawek. To był początek dostaw. Biedronka wprowadziła je do sprzedaży tak wcześnie jako pierwsza sieć w Polsce. Teraz owoce tanieją.

Polskie truskawki w Biedronce

W ramach pierwszych dostaw do sklepów sieci Biedronka dostarczana była odmiana malling centenary, która pochodzi z dwóch polskich upraw – jednej w woj. wielkopolskim i jednej w woj. świętokrzyskim.