Ponad 720 tys. uratowanych paczek z Carrefour Polska

Carrefour współpracuje z Too Good To Go od października 2020 roku. Od tego czasu partnerzy wspólnie uratowali przed zmarnowaniem już ponad 720 tys.

W Carrefour Polska stawiamy na walkę z marnowaniem żywności i na zadowolenie naszych klientów. Dlatego współpracujemy z aplikacją Too Good To Go, która umożliwia kupowanie niesprzedanych artykułów po niższych cenach. Nasze paczki-niespodzianki cieszą się dużym zainteresowaniem i docierają do osób, które chcą dbać o środowisko oraz swój budżet - komentuje Piotr Lubiewa-Wieleżyński, dyrektor Działu Rozwoju Sprzedaży w Carrefour Polska.

Co można znaleźć w paczkach Carrefour

W paczkach niespodziankach od Carrefour można znaleźć różne rodzaje żywności. Najczęściej są to „paczki mix”, które zawierają warzywa, owoce, wędliny, nabiał, pieczywo i jajka. Stanowią one aż 87% oferty Carrefour w Too Good To Go. Ponadto Carrefour proponuje paczki wegetariańskie z pastami kanapkowymi, sałatami i tofu (10%), paczki z samymi owocami i warzywami (2%) oraz paczki z produktami gotowymi do spożycia, takimi jak kanapki, ciastka, musli, panini, zupy i zapiekanki (1,5%).

W programie Too Good To Go uczestniczą wszystkie hipermarkety i supermarkety Carrefour Polska oraz wybrani partnerzy franczyzowi. Sieć planuje rozszerzyć współpracę z aplikacją na kolejne sklepy.

Too Good To Go to największa na świecie platforma do sprzedaży nadwyżek żywności, która działa w 17 krajach i ma ponad 78 milionów użytkowników. W Polsce aplikacja jest dostępna od września 2019 roku i ma ponad 2,7 miliona pobrań. Do tej pory Too Good To Go wspólnie z kluczowymi partnerami uratowało ponad 6 milionów posiłków, co przekłada się na 6,000 ton niezmarnowanej żywności o wartości 231 mln zł.

Carrefour i “STOP marnotrawstwu”

Walka z marnowaniem żywności jest jednym z filarów zrównoważonego rozwoju Carrefour w Polsce. Nieprzerwanie od 2013 roku firma prowadzi długoterminowy program “STOP marnotrawstwu”, w ramach którego inicjowane i realizowane są projekty, które pomagają przeciwdziałać marnowaniu żywności, a także podpowiadają klientom jak mądrze robić zakupy, czyli kupować tyle ile potrzebujemy i oszczędzać pieniądze. W czasach wysokiej inflacji ma to także istotny wymiar ekonomiczny.

Carrefour Polska dba o zapobieganie marnowaniu żywności na każdym etapie jej obiegu. Proces postępowania z żywnością obejmuje kilka elementów: m.in. prawidłowe przechowywanie, rotację, a także zadbanie o produkty ze zbliżającą się datą ważności.

Przechowywanie polega na dostosowaniu temperatury i wilgotności do rodzaju żywności. W magazynach i sklepach Carrefour stosowane są profesjonalne chłodnie i zamrażarki, które mają specjalne strefy dla różnych grup produktów. Rotacja polega na układaniu produktów na półkach według zasady FIFO (z ang. First In, First Out). Oznacza to, że artykuły z krótszym terminem przydatności do spożycia są umieszczane na przedzie półki, a te z dłuższym terminem w głębi. Dopiero kiedy produkty zbliżają się do końca terminu przydatności do spożycia trafiają one do specjalnej strefy, gdzie oferowane są z rabatem nawet do 90%.

W ramach programu “STOP Marnotrawstwu” Carrefour Polska współpracuje z organizacjami pożytku publicznego, takimi jak Caritas Polska i Federacja Polskich Banków Żywności, przekazując im nadwyżki żywności do rozdysponowania wśród osób potrzebujących. W roku 2022, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, Carrefour przekazał organizacjom pożytku publicznego produkty o łącznej wartości blisko 6,5 miliona zł.

Carrefour Polska dba także o właściwe zarządzanie odpadami biologicznymi. Odpady organiczne ze sklepów są przesyłane do lokalnych kompostowni, gdzie przetwarza się je na kompost lub paliwo alternatywne.