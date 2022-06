Ponad 900 osób zainwestowało w biznes Palikota. Czy zarobią?

Piątek 24 czerwca jest ostatnim dniem, w którym można skorzystać z możliwości zainwestowania w ramach IV transzy Inwestycji Palikota. Środki z tego programu przeznaczone są na podniesienie kapitału obrotowego Tenczyńskiej Dystrybucji, która szybko zwiększa swoje obroty dzięki sukcesom rynkowym alkoholi wymyślonych i opracowanych przez Janusza Palikota, Kubę Wojewódzkiego i Tomasza Czechowicza.

Do tej pory ponad 900 inwestorów zainwestowało blisko 9 mln złotych w dynamiczny rozwój spółki i zarabia wspólnie z Palikotem.

Program Inwestycje Palikota pozwala na zainwestowanie kwot w przedziale 1 000 – 35000 zł. Przez rok, co miesiąc wypłacane są należne odsetki w oparciu o wskaźnik CPI 12,4% (dane za kwiecień 2022 r.) oraz inne zmienne zależne od wysokości wpłaty. Po tym okresie Inwestor otrzymuje zwrot zainwestowanej przez kwoty. Wszystkie pozyskane środki przeznaczane są na rozwój Tenczyńskiej Dystrybucji, jednej z najbardziej progresywnych podmiotów handlowych na polskim rynku alkoholowym, a już niedługo również w segmencie impulsowych produktów spożywczych jak lody, słodycze, chipsy czy soft-drinki.

-Od początku naszego istnienia rozbudowujemy swój potencjał dzięki wsparciu od Inwestorów indywidualnych. Nasza społeczność liczy już ponad 10.000 osób i ciągle rośnie. Dzięki naszym projektom zarabiają ludzie, a nie banki, a my możemy realizować kolejne pomysły. Tylko w ostatnim okresie Tenczynek Dystrybucja wprowadziła do sklepów wódkę Popcorn i wódkę Wizytową Palikot, które się znakomicie sprzedają. Nasze wcześniejsze hity sprzedażowe - wódka wyBUHowa, wódka Wyjebongo i Pomarańczowa Alternatywa pojawiły się właśnie w Żabce w małych, poręcznych pojemnościach (tzw. małpki), czyli 100 i 200 ml. Nasza siatka sprzedaży powiększa się też o kolejne duże, ogólnopolskie sieci handlowe – Netto, Auchan, Dino, Carrefour, Frisco, Stokrotka, Aldi, Spar. Oznacza to wzrost sprzedaży. Dlatego potrzebujemy środków by obsłużyć to szybko rosnące zainteresowanie. Z nami inflacja jest mniej groźna. Nawet w trudnych czasach ludzie jedzą chleb i poprawiają sobie humor kieliszkiem wódki czy kuflem dobrego piwa. To najlepsza gwarancja naszego sukcesu – mówi Janusz Palikot.