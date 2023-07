Popeyes w Szczecinie. Pierwsza osoba w kolejce po roczny voucher na Chicken Sandwich czekała 26 godzin

Jak mówił nastoletni Ksawery, ogłoszenie o konkursie na roczny darmowy voucher do Popeyes znalazła jego babcia na Facebooku. Pierwszy voucher trafił właśnie do Ksawerego. Pozostałe dwa powędrowały do Diany i Tymura, którzy w kolejce stali ponad 20 godzin. Kolejka przed restauracją utrzymywała się przez cały weekend.







Pierwszy w kolejce do Popeyes w Szczecinie, fot. mat. pras.

- Do najczęściej wybieranej przez szczecinian pozycji z menu Popeyes należała słynna Chicken Sandwich. To właśnie ona podbiła serca fanów na całym świecie. Dotychczas to w Stanach Zjednoczonych, czy Japonii, kolejki biły rekordy. Jednak to, co wydarzyło się w Szczecinie przeszło najśmielsze oczekiwania, to właśnie tu padł nowy rekord - mówi Jakub Aleksandrowicz, Marketing Director Popeyes CEE.

Dużą popularnością wśród gości restauracji cieszyły się także pozostałe klasyki - frytki Cajun, czy Spreme Fries (z sosem serowym i ze szczypiorkiem), Chicken Wrap, Chicken Tenders, czy Fresh Onion Rings. Klienci chętnie próbowali też dań przygotowanych z myślą o polskim rynku, jak specjalna wersja Chicken Sandwich Delux z Colesławem, czy właśnie sałatka Colesław.

Co wiemy o Popeyes

Założony w Nowym Orleanie w stanie Luizjana w USA w 1972 roku, Popeyes® ma ponad 50-letnią historię i tradycję kulinarną. Sieć znana jest z doskonałego smaku kurczaka marynowanego w mieszance przypraw Louisiana Cajun, którego można spróbować w wersji łagodnej i pikantnej. Popeyes® ma prawie 4200 restauracji w USA i na całym świecie. Markę Popeyes do Polski wprowadza firma Rex Concepts. Aby dowiedzieć się więcej o marce Popeyes®, odwiedź stronę www.popeyespolska.com lub śledź nas na Facebooku, Tiktoku, Twitterze i Instagramie.