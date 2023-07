Popularna przekąska w niższej cenie na Circle K. Tylko w jeden dzień

Hot dog to tradycyjna, amerykańska przekąska, która cieszy się dużą popularnością na całym świecie, zwłaszcza wśród klientów stacji paliw. To właśnie ten produkt jest najchętniej wybierany na stacjach Circle K. Przeprowadzone przez sieć badanie preferencyjne wśród konsumentów wykazało, że mając do wyboru bogatą ofertę gastronomiczną w postaci zapiekanek, burgerów czy kebabów, aż 67 proc. z nich najczęściej sięga po dobrze znaną przekąskę z kiełbaską.

Światowy Dzień Hot Doga na stacjach Circle K, fot. mat. pras.

Promocja na dzień hot doga

Przysmak ma również swoje święto, które obchodzone jest 4 lipca już od ponad 100 lat. Idealnym pomysłem na celebrację tegorocznego święta Hot Doga może być odwiedzenie jednej ze stacji Circle K. Z tej okazji sieć przygotowała Piekielnie dobrą ofertę - tego dnia (4 lipca) cena wszystkich Hot Dogów wyniesie 6,66 zł. Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie karty lojalnościowej EXTRA, którą można również założyć w momencie zakupu.

Jedną z najnowszych propozycji od Circle K jest Hot Dog Piknikowy z kiełbaską, bułką z papryką oraz dodatkiem sosu grillowego. W ofercie można również znaleźć dobrze już znany Hot Dog Bekon Cheddar, będący połączeniem opiekanej na płaskim grillu kiełbaski z bekonem i aromatycznym, dobrze wyczuwalnym serem cheddar. Circle K nie zapomina o miłośnikach roślinnych przekąsek - z myślą o nich powstał Vegan Dog. Wegańska wersja Hot Doga składa się z „kiełbaski” z białego grochu i podawana jest w bułce z dodatkiem prażonej cebuli, bułce pszennej lub z kiełkami żyta.