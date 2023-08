Popularne sieci obniżają ceny 100 produktów

Kaufland obniża ceny 100 podstawowych produktów

Kaufland przygotował kolejną atrakcyjną akcję promocyjną. Już teraz klienci sieci mogą nabyć ponad 100 podstawowych produktów w nowych, obniżonych cenach.

Kaufland obniża ceny regularne, fot. mat. pras.

Ofertą objęte są zarówno artykuły żywnościowe, takie jak nabiał, makarony, słodycze, bakalie, jak i produkty higieniczne czy środki czystości. Ponadto Kaufland codziennie prezentuje klientom Bohatera Dnia, czyli artykuł, którego cena w danym dniu jest obniżona nawet o kilkadziesiąt procent lub który można zakupić w specjalnej ofercie np. 1+1 gratis.

Cotygodniowe obniżki cen 100 produktów w Aldi

Co tydzień 100 produktów Super Tanio - pod takim hasłem ruszyła nowa komunikacja ALDI. Promocjami objęto szeroki przekrój asortymentu. Jest to odpowiedź ukierunkowana na potrzeby klientów, którzy podczas codziennych zakupów szukają okazji, by tanio i korzystnie nabyć podstawowe produkty.

- W ramach długoterminowej akcji Co tydzień 100 produktów Super Tanio zapewniamy naszym klientom korzystne ceny w wybranych kategoriach, które obejmują m.in. warzywa i owoce, nabiał, mięso i wędliny, produkty długoterminowe z tzw. spiżarni, słodycze, napoje, chemię domową oraz kosmetyki - mówi Tomasz Długaj, lider Zespołu Kalkulacji Cenowych.

Klienci każdego tygodnia w 263 sklepach ALDI w Polsce mogą kupić nawet ponad 100 produktów objętych promocją w ramach podstawowego koszyka zakupowego. W przeciwieństwie do obowiązujących trendów zmniejszania cen przy zakupach wielosztuk, ALDI oferuje atrakcyjne promocje od pierwszej zakupionej sztuki dowolnego produktu.

