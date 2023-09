„Porcja DobreGO!” - propozycje Żabki na posiłki do szkoły

Według badania Future Food 4 Climate jedynie 56,1% osób zadeklarowało, że ma w szkole dostęp do stołówki. W takich sytuacjach z pomocą może przyjść Żabka i jej portfolio dań oraz przekąsek. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, Żabka chce zapewnić całej rodzinie łatwy dostęp do śniadań, lunchów, obiadów oraz kolacji.

Aby zapewnić zdrowe nawyki żywieniowe w codziennym życiu, szczególnie w okresie powrotu do szkoły, kluczowe jest dostarczenie organizmowi pełnowartościowego śniadania. Wartościowy pierwszy posiłek stanowi podstawę energii, koncentracji i zdolności do przyswajania wiedzy. Jednak zasada ta, nie ogranicza się tylko do dzieci. Dorośli również pełnią ważną rolę jako wzorzec żywieniowy dla młodszych pokoleń. Dlatego dbanie o zdrowe nawyki żywieniowe staje się wspólnym wysiłkiem, który przekłada się na dobrostan całej rodziny. Pomoc w tym może bogata oferta dań gotowych i przekąsek od Żabki. Dzięki nim możemy stworzyć zbilansowany jadłospis dla całej rodziny – podkreśla Agnieszka Piskała-Topczewska, dietetyczka, Kierowniczka Dobrego Żywienia w Grupie Żabka.

Różnorodne opcje na każdy styl życia

Kluczem do wyboru produktów włączonych do programu „Porcji DobreGO!” jest system Nutri-Score, który znajduje się na 100% produktów marek własnych. Komunikuje on profil żywieniowy posiłku i jest doskonałą nawigacją do intuicyjnego balansowania codziennego jadłospisu. Posiłki i przekąski ze specjalnym oznaczeniem posiadają najwyższe możliwe noty, czyli Nutri-Score A i B.

Sieć Żabka będzie sukcesywnie poszerzać ofertę produktową o kolejne zdrowe i pyszne propozycję – tak aby wpisywać się w jeszcze większą ilość oczekiwań konsumentów. Dobre żywienie w każdym aspekcie, na każdą okazję i styl życia – to właśnie „Porcja DobreGO!”.