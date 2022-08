Posnania odnotowuje wzrost wyników

Jeszcze niedawno przewidywano znaczące zmiany w branży handlowej. Wszystko za sprawą rosnącej w czasie pandemii popularności zakupów online. Najnowsze badania wykazują, że prognozowany trend nie znajduje odzwierciedlenia we wracającej do normy rzeczywistości. Potwierdzają to wyniki największego centrum handlowego w Wielkopolsce. W drugim kwartale 2022 Posnania odnotowała zarówno wzrost odwiedzalności, jak i zwiększenie obrotów.