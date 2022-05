Powiększone opakowania, niższa cena - Lidl z nową promocją

Rosnące ceny produktów zmuszają coraz większą liczbę klientów do bardziej rozważnych zakupów. Polskie rodziny, szczególnie te wielodzietne muszą być gotowe na „zaciskanie pasa” i podejmowanie coraz bardziej wyważonych i przemyślanych decyzji zakupowych.

Jak wynika z badania NielsenIQ Shopper Trends 2022, ponad połowa Polaków (pow. 60%) deklaruje chęć oszczędzania na produktach spożywczych, a aż 70% zapowiada mniejsze wydatki na kosmetyki i chemię gospodarczą. W obliczu niepewnej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej, rosnącej inflacji, jedynym sposobem na przetrwanie tego okresu, wydaje się być znajdowanie najkorzystniejszych ofert pod względem ceny, ale także gramatury produktu.

Lidl rusza ze specjalną ofertą XXL

Lidl Polska z początkiem roku obniżył ceny ponad 3000 produktów oraz umożliwił tańsze kupowanie 1500 artykułów poprzez aplikacje zakupową Lidl Plus. Sieć cały czas pracuje nad utrzymaniem jak najniższych cen i dobrej oferty, dlatego od poniedziałku 16 maja br. rusza ze specjalną ofertą XXL. Zaprasza klientów do kupowania powiększonych opakowań ulubionych marek, w korzystnych cenach. Oferta Lidla to doskonała szansa na oszczędne zakupy.

W majowej ofercie XXL Lidla klienci znajdą produkty spożywcze, te podstawowe jak: mąka, kasza, oliwa, wędliny, nabiał oraz te bardziej wyszukane np.: oliwki, hummus, tortille, bakalie.