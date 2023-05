Producent Thermomixu chce zawojować polski rynek nowym robotem

Robot sprzątający Kobold VR7 z kilku powodów jest idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto szuka sposobu, aby poświęcać mniej czasu na sprzątanie. Jednym z nich jest nowa stacja dokująca RB7 (opróżnianie i ładowanie), dzięki której przez parę miesięcy w ogóle nie trzeba zaprzątać sobie głowy obsługą urządzenia. Robot w stacji nie tylko automatycznie opróżnia zebrany kurz, ale także ładuje się, aby powrócić do realizacji swojego harmonogramu pracy. Poza tym, dzięki wentylatorowi, który generuje bardzo wysoki przepływ powietrza, a także głównej szczotce w kształcie litery V, VR7 jest w stanie odkurzyć nawet duże zabrudzenia.

Modułowy system do utrzymania czystości Kobold

Oprócz robota sprzątającego Kobold VR7, system Kobold składa się również z bezprzewodowego, kompaktowego odkurzacza z kompletem przystawek i końcówek. Oba produkty – robot sprzątający i bezprzewodowy odkurzacz, są dopasowane do siebie tworząc modułowy system.

Nowość na rynku robotów sprzątających. Firma Vorwerk z kolejną premierą, fot. mat. prasowe

W porównaniu do poprzednich modeli, osiąga on 50-procentowy wzrost przepływu powietrza na wszystkich poziomach mocy ssania. Podczas higienicznego sprzątania, Kobold VK7 wychwytuje 99,99% wszystkich cząsteczek o wielkości do 0,3 mikrona i większych, a dzięki workom filtrującym premium FP7 uzyskał certyfikat TUV Nord jako odpowiedni dla alergików.

Aplikacja MyKobold

Obsługa robota sprzątającego Kobold VR7 i bezprzewodowego odkurzacza Kobold VK7 jest przyjazna dla użytkownika i odbywa się za pomocą kilku przycisków na urządzeniu. Oprócz tego VR7 i VK7 łączą się z aplikacją MyKobold. Umożliwia to spersonalizowane dopasowanie ustawień urządzeń do własnych preferencji i potrzeb – od wybranego poziomu mocy ssania po określenie obszarów, które mają być pozostawione bez sprzątania.

Ile kosztuje Kobold VR7?

Robot sprzątający Kobold VR7 dostępny jest w zestawie ze stacją dokującą (opróżnianie i ładowanie) RB7 w sprzedaży bezpośredniej u Doradców Klienta w cenie 6645 zł.