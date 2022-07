Produkty świdnickiej firmy wchodzą do sieci RTV EURO AGD

- Nasza dwudziestoletnia tradycja tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla domu to także lata uważnego słuchania potrzeb klientów. To oni w dużym stopniu wskazywali nam kierunki rozwoju i to dzięki nim tworzymy kolejne generacje płyt gazowych pod szkłem. Współpraca z RTV EURO AGD to dla nas ważny krok, który pozwala docierać z naszymi produktami do kolejnych polskich domów, a tym samym - rozwijać nasz biznes – mówi Ireneusz Bartnikowski, prezes firmy SOLGAZ.

RTV EURO AGD to czołowa firma działająca na rynku sprzedaży elektroniki użytkowej i sprzętu gospodarstwa domowego w Polsce. RTV EURO AGD dysponuje siecią ponad 300 sklepów stacjonarnych w całej Polsce, jednocześnie pozostając jednym z największych sklepów internetowych w kraju.

Prócz rozwoju sprzedaży w kanałach sieciowych, SOLGAZ działa prężnie także na rynku klientów detalicznych. Produkty świdnickiej marki dostępne są w studiach meblowych czy sklepach z wyselekcjonowanym AGD.

- Stale się rozwijamy, podejmując nowe współprace z projektantami, wykonawcami czy resellerami. Każdy z naszych partnerów ma zapewnione pełne wsparcie merytoryczne, sprzedażowe, a także posprzedażowe. Relacje w biznesie są dla nas bardzo ważne i chcemy, aby nasi partnerzy czuli się przez nas zaopiekowani - mówi Justyna Tomska, specjalista ds. Kluczowych Klientów marki SOLGAZ.

Dzięki nawiązaniu współpracy z RTV EURO AGD, oferta marki SOLGAZ będzie dostępna dla jeszcze szerszego grona Polaków, którzy chcą korzystać z tradycyjnego paliwa gazowego w nowoczesnych i ergonomicznych kuchniach.