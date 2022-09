Produkty z serii Harry Potter w jednodniowej promocji Lidla

Książki o Harrym Potterze trafiły do księgarń ponad 20 lat temu, a do tej pory na całym świecie sprzedano ich ponad 500 milionów. Kultowe perypetie bohaterów ze Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie to również seria filmów, a także gry wideo.

Czarodziejska oferta dla młodych magików w Lidlu

Sieć Lidl Polska oferuje produkty dla wszystkich fanów serii. Tylko w tę sobotę, 10 września, przy zakupie jednego produktu z serii, drugi będzie tańszy o 30%. W ofercie znalazły się m.in. spodnie (39,99 zł/1 sztuka) i bluzy dresowe (44,99 zł/1 stuka) z bawełną, t-shirty z bawełny w cenie 35,98 zł za dwupak, legginsy dziewczęce (24,99 zł/1 sztuka), koszulki z długim rękawem (39,98 zł/ dwupak), czy piżama dziecięca (34,99 zł/ 1 sztuka). Garderobę pociechy można uzupełnić, kupując stopki dziecięce (11,97 zł/3- pak), czy bokserki chłopięce (25,98 zł/ dwupak).

Promocją objęte będą również pościele z Harrym Potterem z mikrowłókna satynowego z zamkiem błyskawicznym, o wymiarach 135 x 200 cm – w standardowej cenie 59,90 zł za zestaw, jak również artykuły piśmiennicze z motywami nawiązującymi do Szkoły Magii i Czarodziejstwa.