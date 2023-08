Promocja w Carrefour dla mistrzów grillowania

Słoneczne dni sierpnia to wciąż doskonały czas na rozpalenie węgla i radość z letnich smaków na świeżym powietrzu. Z myślą o miłośnikach grillowania, Carrefour przygotował promocję, która pozwoli im uzupełnić arsenał niezbędnych gadżetów. Od 7 do 19 sierpnia trwa akcja lojalnościowa oferująca niesamowite rabaty na akcesoria przydatne przy grillu aż do 80%. Akcja trwa od 7 do 19 sierpnia.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy zaoferować naszym klientom tak atrakcyjną promocję na grillowe gadżety. To doskonała okazja, aby skompletować swój zestaw i cieszyć się sezonem grillowym w pełni. Nasze produkty są różnorodne i wysokiej jakości, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy do skorzystania z promocji i do odwiedzenia naszych sklepów, gdzie czeka jeszcze więcej produktów na grilla i ofert specjalnych. - mówi Marta Baran, Customer Relationship Management Director w Carrefour Polska.

Mechanizm promocji jest prosty – wystarczy zrobić zakupy za minimum 50 złotych, aby móc skorzystać z oferty na wybrane gadżety z grillowej kolekcji. Wszystkie produkty objęte akcją lojalnościową są dostępne taniej o 80%.

Jakie produkty biorą udział w promocji Carrefoura?

W ramach promocji dostępne są:

- Deski z Drewna Bambusowego: Idealne do krojenia i serwowania mięs, warzyw oraz owoców. Deski wykonane z trwałego i ekologicznego materiału dodadzą elegancji grillowaniu.

- Noże Szefa Kuchni ze Stali Nierdzewnej: Profesjonalne noże to niezbędne narzędzia każdego kucharza. Wysoka jakość stali nierdzewnej gwarantuje precyzyjne krojenie i długotrwałą wytrzymałość.

- Komplet Szpatułek w Praktycznym Etui: Stylowe i funkcjonalne szpatułki ułatwią obracanie mięs i warzyw na ruszcie, a praktyczne etui umożliwi ich przechowywanie i transport.

- Ruszt Grillowy ze Stali Chromowanej: Solidny ruszt zapewni równomierne grillowanie mięs i warzyw, tworząc smaczne i aromatyczne dania.

- Czyścik do Grilla ze Stalowym Włosiem: Po zakończonym smażeniu, sprzątanie nie będzie już problemem. Czyścik ze stalowym włosiem skutecznie usunie uporczywe zabrudzenia, pozostawiając grill w idealnym stanie.