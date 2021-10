Promocje na 7. urodziny Kontigo. Ceny kosmetyków obniżono o 70 proc.

Z okazji 7. urodzin sieci sklepów kosmetycznych Kontigo, marka przygotowała dla klientek szereg niespodzianek. Przez cały miesiąc obowiązuje wyjątkowa promocja – drugi, tańszy lub w tej samej cenie produkt, można kupić 70 proc. taniej. Akcja trwa do końca października.

4 tygodnie promocji

W każdym tygodniu promocja będzie obowiązywała na inną kategorię:

1 tydzień: pielęgnacja twarzy

2 tydzień: pielęgnacja ciała

3 tydzień: pielęgnacja włosów

4 tydzień: makijaż i akcesoria

Ponadto, z okazji urodzin marka uruchomiła nową aplikację mobilną Kontigo. Instalując ją, otrzymamy darmową dostawę produktów ze sklepu internetowego Kontigo, która obowiązuje aż do końca roku. Aplikacja jest dostępna na Google Play oraz AppStore. Prawdziwe łowczynie kosmetycznych promocji na pewno zainteresuje kolejna akcja urodzinowa Kontigo. Każda Klientka, która zrobi zakupy za min. 50 zł otrzyma od prezent za 1 gr. Partnerami akcji promocyjnej są następujące marki: Kanu Nature, Beaver Professional, Mokosh, Nature Queen, Paese, Clochee, Lirene, Affect, NeoNail, Naturativ, Alkemie, Holika Holika, Yope, Phenome, Bielenda, Make Me Bio, Skin Lite i Pixie Cosmetics.

– Urodziny Kontigo to przede wszystkim świetna okazja dla naszych Klientek do wypróbowania produktów, których wcześniej nie testowały oraz do uzupełnienia braków w kosmetyczkach. Objęliśmy promocją wszystkie kategorie, by każda Klientka mogła odkryć swoje kosmetyczne hity i wspólnie z nami świętować urodziny marki - komentuje Magdalena Dąbrowska Marketing Manager w Kontigo.

.