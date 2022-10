Promocje z Gangiem Bystrzaków: Czwarty produkt gratis w Biedronce

Od poniedziałku, 10.10 sieć Biedronka rusza ze specjalną ofertą 3+1. Przy zakupie 4 produktów objętych promocją na jednym paragonie w ramach jednej marki, jak np. w przypadku wszystkich produktów marki Milka, Garnier, Fairy czy Whiskas i Pedigree, klient otrzymuje rabat o wartości najtańszego z nich. Oferta obowiązuje do soboty 15 października. Dodatkowo za zakupy zrealizowane z Kartą Moja Biedronka od 10.10 do końca trwania akcji o wartości min. 99 zł (ze standardowymi wyłączeniami) klienci otrzymają 1 zł oszczędności do Wirtualnego Portfela. Do 19 listopada obowiązują też specjalne mechanizmy promocyjne dla posiadaczy aplikacji i karty Moja Biedronka. Za każde wydane 99 zł z kartą MB klienci otrzymają 1 dodatkową naklejkę. Natomiast jeśli w ciągu jednego tygodnia od poniedziałku do soboty zrobią zakupy w co najmniej 3 różne dni, otrzymają dwie dodatkowe naklejki.

Biedronka: Tańsze śniegowce dla dzieci

Bystrzaki też rozpoczęły przygotowania do sezonu zimowego. Tylko w poniedziałek (10.10.22) przy zakupie śniegowców dziecięcych z kartą MB lub aplikacją klienci otrzymają voucher o wartości 10 zł do wykorzystania w dniach 14-15.10.22. Dodatkowo, w dniach 10-22.10.22, przy zakupie śniegowców klienci otrzymają dodatkową naklejkę Gangu Bystrzaków.

- Najnowsza kolekcja śniegowców dla dzieci polecana przez członków gangu to prawdziwy hit cenowy. Klienci mogą wybierać spośród wielu modeli, których cena zaczyna się już od 59,90 zł. Wodoodporne buty z trwałą, lekką antypoślizgową podeszwą TPR, z wygodnym zapięciem na rzepy będą świetnym wyborem na chłodniejsze dni dla wszystkich małych Bystrzaków - powiedziała Paulina Zając, dyrektor kategorii w sieci Biedronka.

Odbiór Bystrzaków i książki będzie możliwy do 3.12.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.