Przecena na małe AGD w sieci Aldi

Od 20.02 we wszystkich sklepach sieci klienci będą mogli kupić wybrane artykuły z asortymentu AGD aż do 50% taniej. Dodatkowo, od soboty 25.02 będzie można kupić produkty marki Gerlach. Wszystkie artykuły w promocyjnych cenach będą dostępne tylko do wyczerpania zapasów.

Wśród produktów objętych rabatem znajdą się produkty marek własnych ALDI - Ambiano, czy QUIGG. Będą to m.in.: maszynka do strzyżenia zwierząt z 50% rabatem za 44,99 zł, suszarka do włosów z jonizacją o 20% taniej za 79,99 zł, kuchenka mikrofalowa z funkcją grilla z ośmioma programami i automatyczną funkcją podgrzania 23% taniej za 269 zł, czajnik elektryczny z wyświetlaczem i obudową ze stali szlachetnej za 119 zł - o 20% taniej, czy robot kuchenny z akcesoriami 26% taniej - za 199 zł. W ofercie dyskontera w cenie promocyjnej pojawi się również frytkownica na gorące powietrze marki Ambiano, którą będzie można kupić 22% taniej, wypiekacz do chleba aż 35% taniej oraz urządzenie do gotowania ryżu o 30 % taniej.

W ramach Tygodnia Top Okazji od soboty 25.02 w sklepach sieci ALDI pojawią się także produkty renomowanej, polskiej marki Gerlach - patelnie o różnej średnicy już od 59,99 zł, czajnik za 89,99 zł, zestawy noży od 14,99 zł, czy garnki z odpinaną rączką z nowoczesnej linii SMART za 199 zł. Wszystkie artykuły marki Gerlach są objęte dwuletnią gwarancją producenta.

Coraz więcej Polaków gotuje w domu i wiele osób dąży do tego, by ten proces sobie ułatwiać, korzystając z nowoczesnych i wielofunkcyjnych rozwiązań – podsumowuje Piotr Szewczyk.

Jak podaje dyskonter produkty w promocyjnych cenach zyskują coraz to bardziej na znaczeniu. Średnia dynamika wzrostu utrzymuje się na poziomie ponad 10% ilości produktów sprzedawanych w promocji - wynika z badań własnych ALDI.