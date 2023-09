Przegląda je 90 proc. Polaków. Odejdą do lamusa?

Inflacja skłania nas do robienia tańszych zakupów niż do tej pory. Jednym z najbardziej efektywnych sposobów na oszczędzanie w gospodarstwie domowym jest świadome planowanie zakupów. Według danych Kantar już 77% Polaków tworzy listy zakupów.

Dobrym sposobem na mniejsze rachunki za zakupy jest również korzystanie z promocji - tu pomocne mogą okazać się gazetki promocyjne. Z badań Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna wynika, że nie są one jedynie domeną osób starszych. Na pytanie: „Gdzie najczęściej szukasz informacji o promocjach?” 40% badanych w wieku 18-24 lata odpowiedziało, że w gazetkach promocyjnych sieci handlowych.

W 2020 roku ponad połowa respondentów (51%) przynajmniej raz w tygodniu przeglądała gazetki promocyjne. Natomiast obecnie robi to aż 63% osób.

Polacy kochają gazetki promocyjne niezależnie od wieku. Warto jednak wiedzieć, że w innych krajach trend ten jest odwrotny. Kolejne sieci handlowe decydują się na wycofanie drukowanych gazetek. Mają być one zastępowane elektronicznymi odpowiednikami w aplikacjach lub dystrybuowane wysyłką mailową.

Coraz popularniejsze stają się gazetki w formie elektronicznej oraz aplikacje mobilne. Najmłodsi wskazują, że tak samo często, jak po gazetki, sięgają również po telefon i szukają promocji poprzez aplikacje agregujące oferty różnych sieci i sklepów (39%) oraz aplikacje poszczególnych sieci handlowych (32%).

Sieci handlowe mają twardy orzech do zgryzienia. Z jednej strony wysokie ceny papieru i druku zmuszają do redukcji dystrybucji tradycyjnej, papierowej formy gazetek promocyjnych. Z drugiej, teraz bardziej niż kiedykolwiek muszą walczyć o klientów, którzy wciąż sięgają po gazetki promocyjne w tradycyjnej formie — mówi Beata Grosicka, Bussines Development and Client Service Director firmy GlobalSM.