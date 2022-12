Przepis na dobry zakwas chlebowy od znanej sieci piekarni

Czy pieczenie chleba w domu jest opłacalne? To zależy od składników

Jeżeli kupujemy pieczywo naprawdę dobrej jakości, to własny wyrób na pewno jest tańszy. Ma też tą zaletę, że wiemy co jemy. Jednak gdy kupujemy najtańsze pieczywo - własny chleb z pewnością wyjdzie drożej. Do decydujących kosztów należy zaliczyć koszt mąki i energii elektrycznej.

Ile obecnie kosztuje chleb w sklepie?

Portal dlahandlu.pl bada ceny w popularnych sklepach już od 11 lat. Ostatnie nasze badania z 2-3 grudnia 2022 roku prowadzone osobiście przez naszych ankieterów pokazuje, że najtańszy chleb kosztuje obecnie 4,92 zł za kilogram.

Przepis na zakwas na chleb

Znana sieć piekarni Oskroba dzieli się przepisem na dobry zakwas chlebowy. W firmowym blogu możemy przeczytać jak samodzielnie wykonać zakwas na chleb.

Oskroba wyjaśnia, że zakwas (w nomenklaturze piekarskiej zwany kwasem) i zaczątek są tym samym. Zaczątkiem nazywamy ilość zakwasu potrzebną nam do jego rozmnożenia. Ze 150g zaczątku w ciągu 3 dni moglibyśmy wyhodować nawet wiele ton zakwasu.

Wykonanie przykładowego zakwasu:

Zaczątek – 150g dojrzałego zakwasu (wykonanie zaczątku Oskroba opisuje niżej)

Mąka żytnia jasna – 750g

Woda – 800g (latem 30oC, zimą 35oC)



Z podanych składników wyrobić luźne ciasto, którego temperatura powinna wynosić 25-32oC. Zakwas odstawić do fermentacji, latem w temperaturze pokojowej, a jeśli jest chłodniej, zwłaszcza zimą odstawić w cieplejsze miejsce. Czas fermentacji uzależniony jest od temperatury kwasu oraz jakości zaczątku. Ilość zaczątku jest tak dobrana, aby fermentacja trwała około ośmiu godzin (przez noc). Jeżeli chcemy przyspieszyć fermentację, możemy lekko zwiększyć ilość zaczątku oraz prowadzić dojrzewanie kwasu w wyższej temperaturze. Jeżeli chcemy fermentację wydłużyć, można zmniejszyć ilość zaczątku np. do 50g, a fermentację prowadzić w niższej temperaturze.

Po wykonaniu kwasu, aby zapobiec wysychaniu jego powierzchni warto przykryć miskę, w której się znajduje płócienną ściereczką. Piekarskim zwyczajem jest posypanie kwasu mąką, przyklepanie powierzchni i wygniecenie na niej znaku krzyża.

Wykonanie zakwasu:

Najłatwiej uzyskać zaczątek pobierając go z dojrzałego zakwasu np. z sąsiedniej piekarni. Jeżeli nie mamy dojrzałego zakwasu, to możemy spróbować sami go wyhodować, z mąki żytniej lub mąki pszennej w następujący sposób:

Do małego naczynia dozujemy i następnie krótko mieszamy poniższe składniki:

100g wody

100g mąki żytniej (nie należy mieszać mąki żytniej z pszenną)



Trzymamy w ciepłym miejscu, 28-30 oC, przez 24h, przykryte ściereczką, po czym przekładamy do większego naczynia np. miski.

Następnie dodajemy 200g mąki i 200g wody – mieszamy. Trzymamy w ciepłym miejscu, 28-30oC, przez 24h, przykryte ściereczką.

Po tym czasie dodajemy 400g mąki i 400g wody – mieszamy.

Trzymamy w ciepłym miejscu, 28-30oC, przez 24h, przykryte ściereczką.

Po tym czasie powinniśmy uzyskać zakwas o pożądanych cechach, który posłuży nam jako zaczątek. Pobieramy z niego część na rozmnożenie np. 150g (przechowywać w lodówce), a resztę wyrzucamy. Jeżeli szkoda nam wyrzucać, to możemy spróbować zrobić z resztki wyprowadzonego zaczątku chleb, wg poniższej receptury:

Zakwas z zaczątku (1250g)

Woda - 150g

Sól 20-24g

Jasna mąka żytnia - 380-400g

Wyrabiamy ciasto przez kilka minut (mało intensywnie) – ciasto żytnie nie potrzebuje długiego wyrabiania.

Napełniamy ciastem formy wypiekowe do połowy objętości.

Poddajemy ciasto rozrostowi w temperaturze około 30 stopni przez 2-3h, przez ten czas zwiększy ono swoją objętość mniej więcej dwukrotnie i stanie się pulchne.

Wypiek – 200oC, w czasie 45-60 minut. W wypadku, gdy chleb nabiera zbyt szybko koloru, należy po około 15-20 minutach wypieku zredukować temperaturę do 180oC.

Cechy dojrzałego zakwasu

Wyrośnięty.

Pienisty, porowaty, pływa w wodzie.

Ma charakterystyczny, ostry aromat.

„Widać w nim życie” – unosi się, opada, czuć dynamikę procesów fermentacyjnych.

Ma kwaskowy smak (podobny do kefiru).