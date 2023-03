Pure City rozudowuje elektrostacje przy centrach handlowych

- Zielona sieć Pure City regularnie się powiększa o kolejne lokalizacje. Nowe elektrostacje zainstalowane w popularnych centrach handlowych czekają na odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego. Przewidujemy, że zostaną uruchomione jeszcze w tym miesiącu. Dzięki temu klienci centrów handlowych będą mieli dostęp zarówno do wygodnego sposobu ładowania samochodów elektrycznych, jak i interesujących treści wyświetlanych na naszych nośnikach. – komentuje Wojciech Bieńkowski, prezes Pure City.

Nowe elektrostacje Pure City

Pure City zainstalowało trzy nowe elektrostacje AC o mocy 2x22 kWh każda w dwóch popularnych centrach handlowych. Pierwsza z nich znajduje się w Centrum Handlowym GAJ we Wrocławiu, gdzie klienci mają dostęp do 130 sklepów i usług oraz bezpłatnego parkingu na 200 samochodów. Kolejne dwie elektrostacje zostały zainstalowane w Galerii Warmińskiej w Olsztynie, gdzie klienci mogą skorzystać z oferty 170 sklepów znanych marek, licznych kawiarni i restauracji oraz kina. Do korzystania z ładowarek Pure City służy prosta aplikacja, którą można pobrać z www.purecity.pl. Elektrostacje Pure City są wyposażone w złącza typu 2 oraz w 55-calowe ekrany LED, które pełnią funkcję cyfrowych nośników reklamy zewnętrznej.

- Elektrostacje Pure City to nie tylko punkty ładowania samochodów elektrycznych. Wyposażone w nowoczesne ekrany LED elektrostacje są ważnym źródłem informacji i edukacji, i to w czasie rzeczywistym. Nasze zasilane zieloną energią nośniki doskonale wpisują się w ideę Smart Cities – miast dbających o jakość życia mieszkańców poprzez wykorzystanie technologii i ekologicznych rozwiązań. - dodaje Wojciech Bieńkowski.

Do końca czerwca br. Pure City planuje mieć łącznie 50 elektrostacji, a do końca 2023 r. nie mniej niż 100 elektrostacji na terenie całej Polski. Natomiast do końca 2025 r. sieć ma obejmować ponad 750 elektrostacji w miastach w całej Polsce.