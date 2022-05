Raper Kizo z pizzą Sukcesiliana na półkach Żabki

Produkt jest dostępny w sieci Żabkaod 25.05.2022. Pizza jest dostępna jest w cenie 13,99 zł za opakowanie 470 g.

Pomysł na autorską pizzę sygnowaną nazwiskiem popularnego rapera wziął się z Niemiec, gdzie w 2020 roku Universal Music, wraz z producentem pizzy Freiberger, stworzyli pizzę „Gangstarella” we współpracy z raperem Capital Bra.

Sukcesiliana będzie sukcesem?

– Nazwa marki „Sukcesiliana” to gra słów, obejmująca odniesienia do włoskiego pochodzenia pizzy, jak i do słowa „Sukces”, którego synonimem jest błyskawiczna, ale okupiona ciężką pracą, kariera Kizo – mówi Magda Likus, Brand Partnerships Director, Universal Music Poland.

– Gigantyczny sukces „Gangstarelli” w Niemczech, gdzie w zaledwie tydzień sprzedało się pół miliona pudełek pizzy i jednocześnie szalona popularność Kizo w naszym kraju, jego poczucie humoru i nieukrywana słabość do pizzy zainspirowały nas do powtórzenia tego sukcesu w naszym kraju. Obecnie Universal Music realizuje lokalną odsłonę projektu również we Francji a w planach są kolejne kraje – dodaje Likus.

Aktywności promujące pierwszą sygnowaną przez popularnego rapera markę mrożonej pizzy w Polsce obejmują spoty digitalowe, komunikację w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Tik Tok) oraz działania PR.