Regionalne artkuły spożywcze w Blue City

Najbliższy Jarmark Produktów Regionalnych w Blue City odbywać się będzie od 22 do 27 sierpnia (niedziela handlowa). Podczas tego wydarzenia będzie można nabyć naturalne wyroby pochodzące od najlepszych wytwórców z całej Polski.

Jednym z nich jest Gospodarstwo Rodzinne Gremza oferujące różnorodne smaki serów korycińskich oraz sery dojrzewające. Stałym wystawcą jest również Gospodarstwo Ekologiczne Sabiny i Mieczysława Mąka, które wyrabia sery kozie.

Przygotowane według tradycyjnych receptur wędliny wędzone drewnem olchowym, dębowym czy bukowym proponuje Przedsiębiorstwo Bartlowizna, oraz Zagroda Roztocze. Obaj producenci pochodzą z Lubelszczyzny.

Do stoiska Stelmański Sierpc, warto się udać po pyszny, wieprzowy smalec wytapiany ze słoniny pochodzącej z regionalnej masarni. Idealnym dodatkiem do smalcu będzie znakomity, świeżo wypiekany chleb, który oferuje Piekarnia Gzik. Jest to rodzinna firma specjalizująca się w wypiekach chlebów żytnich, pieczywa pszennego oraz wieloziarnistego.

Na jarmarku nie zabraknie również najlepszej, polskiej, regionalnej potrawy – pierogów. „Wiewióreczka” ma w swojej ofercie pierogi z przeróżnymi farszami: mięsem, kapustą, bobem, kaszanką, a nawet bananami w czekoladzie.

Na jarmarku w Blue City obecni są również wystawcy oferujący produkty zagraniczne. Można kupić oliwki, chałwy, herbaty i przyprawy pochodzące z Azerbejdżanu, wędliny i pasty warzywne z Węgier oraz ekologiczne wina, oliwy, sery truflowe i wędliny z Włoch.