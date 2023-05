Relaks w domowym SPA z Lidl Polska 

Od poniedziałku 22 maja w sklepach sieci Lidl Polska znajdziemy produkty do stylizacji i modelowania włosów z kolekcji Rita Ora. Wśród propozycji znalazły się m.in. lokówkosuszarka z jonizacją 1000 W oraz prostownica do włosów z jonizacją w super cenie 99 zł / 1 szt. Również w cenie 99 zł / 1 zestaw dostępny będzie wielofunkcyjny zestaw do stylizacji włosów z 7 wymiennymi końcówkami (m.in. dużą i małą lokówką, szczotką czy częścią karbującą). Ceramiczno-keratynowa powłoka końcówek chroni strukturę włosów przed szkodliwym działaniem wysokiej temperatury i jednocześnie ułatwia proces ich modelowania. Z kolei obrotowy przegub 360° umożliwia szybkie i wygodne posługiwanie się urządzeniem podczas układania fryzury.

Wielofunkcyjny zestaw do stylizacji włosów z kolekcji Rita Ora

Świetnym rozwiązaniem dla zabieganych kobiet, które chcą zadbać o piękne ciało na lato jest urządzenie do masażu antycellulitowego marki Silvercrest za jedyne 69,90 zł / 1 zestaw. Aparat ma zaprogramowane 2 poziomy intensywności masażu i może być stosowany w różnych partiach ciała. Urządzenie poprawia jędrność skóry, masuje tkankę łączną oraz pobudza krążenie krwi i wspiera obieg limfy.

W domowym salonie piękności nie może również zabraknąć akcesoriów do maniciure oraz pedicure marki Vital Maxx. W ofercie Lidl Polska znalazła się frezarka z 5 wymiennymi końcówkami i światłem UV za jedyne 59,90 zł / 1 zestaw. Z pomocą tego urządzenia m.in. wypolerujesz i wyrównasz płytkę paznokcia czy usuniesz pozostałości z poprzedniego manicure. Frezarka zapewnia 2 kierunki obrotów i ma 2 poziomy prędkości. To wygodne, bezprzewodowe urządzenie zasilane akumulatorem bez problemu możesz zabrać w podróż. Z kolei o piękne i gładkie stopy pomoże zadbać Ci pilnik elektryczny do stóp z funkcją zasysania również w super cenie 59,90 zł / 1 zestaw.