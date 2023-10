Riviera w Gdyni ma nowego zarządcę

W czerwcu tego roku Apsys Polska wygrał przetarg na zarządzanie gdyńskim centrum handlowym, którego właścicielem jest UniInstitutional European Real Estate, zarzadzany przez Union Investment Real Estate GmbH i z początkiem października objął funkcję jego zarządcy. Apsys odpowiedzialny jest za wszystkie aspekty funkcjonowania obiektu – od koordynacji codziennej pracy wszystkich serwisów zarządzanie umowami najmu, tworzenie strategii i prowadzenie działań marketingowych, opracowanie i realizację strategii leasingowej, wdrażanie rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju, po planowanie długoterminowych działań, mających na celu podniesienie wartości nieruchomości.

Riviera od lat stanowi niezwykle ważny punkt na retailowej mapie Pomorza

- Po trzymiesięcznym procesie przejęcia CH Rivera od dotychczasowego zarządcy, rozpoczęliśmy w pełni samodzielne, kompleksowe zarządzanie tym wyjątkowym obiektem. Czujemy dużą odpowiedzialność, ponieważ Riviera od lat stanowi niezwykle ważny punkt na retailowej mapie Pomorza i jej pozycja lidera zobowiązuje. Do nowego wyzwania podchodzimy bez kompleksów i z dużym entuzjazmem. Apsys Polska ma wieloletnie doświadczenie zarządcze na kilkunastu rynkach regionalnych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować różnorodne i dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów usługi. W przypadku Riviery stawiamy sobie bardzo ambitne cele związane między innymi z pozycjonowaniem centrum, jego ofertą, również poza zakupową, aranżacją przestrzeni wewnątrz obiektu oraz działaniami marketingowymi. – mówi Justyna Kur, wiceprezeska zarządu i dyrektorka działu zarządzania Apsys Polska.

- Cieszę się, że Apsys obdarzył mnie zaufaniem i powierzył funkcję dyrektora Riviery. Wraz z całym zespołem będziemy pracować nad tym, by centrum było jeszcze bardziej przyjazne klientom, mieszkańcom Gdyni i regionu, realizowało cele biznesowe najemców oraz przynosiło zyski właścicielowi. Riviera od lat odgrywa ważną rolę w życiu mieszkańców Gdyni i ma wielu lojalnych klientów. Dlatego zależy nam, aby przy jednoczesnym poszanowaniu ich dotychczasowych przyzwyczajeń do tego, co działo się w obiekcie, wnieść nową energię, która pozwoli im ujrzeć ich ulubione centrum w nieco odmienionym świetle. Zaczniemy już za kilka dni od hucznych obchodów okrągłej rocznicy istnienia centrum w obecnym kształcie. Chcemy w ten sposób podziękować mieszkańcom, że od dziesięciu lat są z Rivierą, chętnie robią tu zakupy i spędzają czas. Będzie to również okazja, by pokazać wszystkim najemcom naszą wdzięczność za to, że wybrali Rivierę na rozwój swoich biznesów – mówi Aleksandra Słowińska, dyrektorka centrum handlowego Riviera w Gdyni.

W centrum handlowym Riviera na powierzchni 70 000 mkw. znajduje się 250 sklepów w tym między innymi hipermarket spożywczy Auchan, 30 restauracji i kawiarni, sześciosalowe kino Helios oraz liczne place zabaw dla dzieci. Do dyspozycji zmotoryzowanych klientów jest aż 2 500 miejsc parkingowych.