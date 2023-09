Robot kuchenny Lidlomix tańszy o 500 zł

Wielofunkcyjny robot kuchenny marki Silvercrest od poniedziałku 11.09 jest tańszy o 500 zł. Kupując model Monsieur Cuisine Smart z aplikacją Lidl Plus zapłacimy 1999 zł za zestaw, zamiast 2499 zł To najniższa cena z 30 dni przed obniżką – informuje sieć. Oferta jest ważna do 13 września br.

Robot kuchenny Silvercrest Monsieur Cuisine Smart 1200 W posiada 15 funkcji ułatwiających codzienne czynności kulinarne. Urządzenie zapewnia m.in. gotowanie na parze, siekanie, mielenie, miksowanie, zagniatanie, smażenie czy gotowanie sous vide.

Robot może być wykorzystywany do przygotowywania dań warzywnych bądź mięsnych, ryb, zup, makaronów, dżemów, smoothie, sosów lub dipów czy wypieków.

Urządzenie posiada funkcję Wi-Fi, co umożliwia m.in. aktualizację przepisów kulinarnych. Na stronie fr.monsieur-cuisine.com/pl/przepisy oraz w aplikacji dla użytkowników modelu MC Smart znajduje się bezpłatna baza z 855 przepisami w języku polskim

Aplikacja mobilna Monsieur Cuisine Smart pozwala również na dzielenie się przepisami z innymi użytkownikami, ocenianie przepisów. Może także przeliczyć ilość składników do dań na cały tydzień, co pozwoli zaplanować tygodniowe zakupy. W sklepach sieci klienci znajdą również dodatkowe akcesoria poszerzające funkcjonalność robota.