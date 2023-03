Robot Silvercrest, zastawa Lubiana czy szkło Krosno - Lidl z promocją na Wielkanoc

Wielkanocna oferta Lidla

Od poniedziałku 27 marca robot kuchenny marki Silvercrest będzie dostępne w cenie 449 zł / 1 zestaw. To o 100 zł mniej w porównaniu z ceną dotychczasową. Robot planetarny 1300 W posiada trzy podstawowe funkcje: miksowanie, mieszanie oraz ugniatanie. Zestaw składa się ze szklanego blendera kielichowego o poj. 1,5 l, dużej misy ze stali nierdzewnej o poj. 6,3 l oraz korpusu urządzenia z wychylnym ramieniem. Hak i mieszadła z powłoką Teflon zapobiegają przywieraniu, a 10-stopniowa regulacja prędkości z dodatkową funkcją turbo pozwala na pełną dowolność w przygotowywaniu smakołyków. Urządzenie charakteryzuje się estetycznym designem oraz wysoką jakością,

Również od poniedziałku 27 marca w niskiej cenie za 149 zł / 1 zestaw będzie można kupić maszynkę do mielenia mięsa i rozdrabniania oraz przecierania warzyw i owoców. To o 50 zł taniej w porównaniu z ceną dotychczasową. W zestawie znajdują się aluminiowa tacka do napełniania z popychaczem, 3 sitka do mielenia mięsa o średnicy 3 mm, 5 mm oraz 7 mm, a także nasadki do kiełbasy, kebbe i ciastek. Urządzenie bez wątpienia okaże się dużym wsparciem w codziennych czynnościach kulinarnych. Łatwą obsługę sprzętu zapewnia m.in. przejrzysty panel obsługi soft touch. Maszynkę cechuje wysoka jakość wykonania (metalowe elementy wytworzono ze stali szlachetnej).

Porcelanowa, ręcznie malowana zastawa polskiej firmy Lubiana nada wyjątkową oprawę każdej uroczystości. W ofercie Lidl Polska znajdą się: talerz płytki (średnica: 22 cm), talerz głęboki (średnica: 21 cm), miska (średnica: 16 cm) oraz kubek o poj. 400 ml. Naczynia będą dostępne w dwóch kolorach: morskim i szaroniebieskim. Warto zaznaczyć, że obok ciekawego wzornictwa, dużą zaletą serwisu jest jego funkcjonalność – został przystosowany do mycia w zmywarce oraz podgrzewania w kuchenkach mikrofalowych. Każdy z elementów zastawy będzie dostępny w rewelacyjnej cenie 24,99 zł / 1 szt. Tylko od poniedziałku 27 marca do środy 30 marca przy zakupie 2 produktów marki Lubiana lub ich wielokrotności, za drugi produkt zapłacimy 50% taniej.

Dobrym dodatkiem do serwisu będzie szkło znanej polskiej marki z tradycjami. Od poniedziałku 27 marca w ofercie Lidl Polska znajdą się szklanki, kieliszki oraz karafki firmy Krosno. Zestaw 6 szt. szklanek linii Mixology (poj. 300 ml lub 350 ml) oraz Avant-Garde (poj. 380 ml lub 540 ml) będzie można nabyć już od 34,99 zł / 1 zestaw. Elegancki zestaw 4 kieliszków do wina linii Harmony (poj. 450 ml) lub Avant-Garde (poj. 490 ml) będzie dostępny w atrakcyjnej cenie 49,99 zł / 1 zestaw.