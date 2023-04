Roboty do koszenia w Lidlu

Pomocne w porządkach wiosennych w ogrodzie okażą się sprzęty i narzędzia ogrodnicze z oferty Parkside, np. elektryczny wertykulator i aerator 2w1 PLV 1500 B1, 1500 W w cenie 459 zł / 1 zestaw. To urządzenie wielofunkcyjne posiada 2 wymienne walce robocze: 1 walec wertykulatora z 10 podwójnymi nożami ze stali szlachetnej do regeneracyjnej pielęgnacji trawników oraz 1 walec aeratora z 44 giętkimi szponami stalówkowymi do zwalczania mchu i sfilcowanej trawy. W ofercie zna

Myjka ciśnieniowa, fot. mat. pras.

lazły się również akumulatorowa kosiarka 20 V (499 zł za 1 sztukę), akumulatorowa zamiatarka 20 V (599 zł za 1 sztukę) czy nożyce do żywopłotu 20 V (199 zł za 1 zestaw).

Z kolei od poniedziałku 24 kwietnia, będzie można zakupić np. opalarkę i wypalarkę do chwastów 2 w 1, 2000 W w cenie

119 zł / 1 zestaw oraz elektryczną kosiarkę do trawy 1300 W za 349 zł/ 1 szt. Dla osób, które nie mają czasu na klasyczne koszenie trawy, w tym sezonie sieć przygotowała coś specjalnego – dwa modele robotów koszących o mocy 20 V sterowane aplikacją. W ofercie znajdziemy modele o polu pracy do 18 cm w cenie 1299 zł / 1 zestaw oraz do 22 cm

w cenie 1999 zł / 1 zestaw. Do zadań specjalnych idealnie nadadzą się myjki ciśnieniowe, np. model PHDP 180 B2 3000 W w cenie 1299 zł / 1 zestaw. W zestawie z urządzeniem znalazły się m.in. dysza do fug, szczotka i płyn do czyszczenia. Te i wiele więcej urządzeń do ogrodu znaleźć można w sklepie internetowym lidl.pl.

Od czwartku, 27 kwietnia w ofercie Lidl Polska pojawią się girlandy w supercenach: solarna LED za 39,99 zł / 1 zestaw oraz świetlna XXL w cenie 79,90 zł / 1 zestaw. Już teraz z kolei na lidl.pl kupić można doniczki do kwiatów (ceny od 9,99 do 14,99 zł/1 sztukę) czy skrzynki na kwiaty (ceny od 7,99 do 14,99 zł / 1 sztukę).

Od 27 kwietnia w ofercie sieci Lidl Polska znajdziemy również grill na kółkach w cenie 159 zł / 1 zestaw, akcesoria do grillowania w poręcznej walizce (129 zł/ 1 zestaw) czy szeroką ofertę grillów gazowych. Z kolei w ofercie online dostępne są akcesoria idealne do relaksu. Spokojny wypoczynek zapewnią leżaki aluminiowe (od 329 zł do 399 zł za 1 sztukę), stół ogrodowy Houston (499 zł za 1 sztukę) czy np. zestaw balkonowy składający się ze stolika i dwóch krzeseł (od 499 zł za 1 zestaw). To i wiele więcej produktów do ogrodu, na balkon i taras, znaleźć można na stronie www.lidl.pl.