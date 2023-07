Rockowy sklep Lidl Polska ponownie na Pol’and’Rock Festival 2023

Od 3 do 5 sierpnia na wszystkich fanów rocka czeka prawdziwa muzyczna uczta na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno.

Lidl’and’Rock, czyli Rockowa Wyspa Lidla

Pol’and’Rock Festival rozpocznie się w tym roku w czwartek, 3 sierpnia i potrwa do soboty, 5 sierpnia. Rockowa Wyspa Lidla, czyli sklep Lidl Polska, będzie jednak otwarta dla festiwalowiczów już od wtorku, 1 sierpnia od godz. 12:00, aż do niedzieli, 6 sierpnia, również do godz. 12:00. Oznacza to, że sklep będzie funkcjonował nieprzerwanie przez 120 godzin!

W rockowym sklepie Lidla każdy festiwalowicz znajdzie wszystko, czego potrzebuje podczas wydarzenia. Podczas upałów pragnienie ugaszą soki Solevita, a lodowe rożki Ballino przyniosą ochłodę nawet w najgorętsze dni. Na pokoncertowe śniadanie idealne jest pieczywo z Piekarni w sercu Lidla. W asortymencie nie zabraknie również owoców i warzyw z Ryneczku Lidla, a na mały głód sprawdzą się słodyczy, chipsów oraz słonych przekąsek Alesto. Pojawi się także nabiał marki Pilos i kabanosy Pikok.

Oprócz artykułów spożywczych w sklepie będzie można zakupić tzw. festiwalowe „must-have”, czyli akcesoria biwakowe! Dzięki temu uczestnicy mogą zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze rzeczy na miejscu i nie muszą martwić się o przeładowane bagaże. W rockowym Lidlu znajdziemy między innymi apteczki, ręczniki, maty, śpiwory, klapki czy podstawowe elementy odzieży.

Rockowa Wyspa Lidla działa tak jak standardowe sklepy sieci. Płatności będzie można realizować w dowolnej formie – gotówkowo i bezgotówkowo. Na miejscu oprócz standardowych kas, obsługiwanych przez pracowników Lidla, do dyspozycji będą także kasy samoobsługowe.

Na wszystkich, którzy wybiorą rockowy sklep w aplikacji Lidl Plus jako ulubiony czekają wyjątkowe kupony, np. w ramach ofert 2+1 gratis. To co, widzimy się na festiwalu?