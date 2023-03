Roczna pensja nagrodą w loterii Žatecký

„Wygraj roczną pensję z Žatecký i wrzuć na luz” – to pierwsza w historii marki Žatecký loteria promocyjna. Na miłośników piwa z czeskim chmielem czekają 4 roczne pensje w wysokości 60 tys. zł i wiele innych atrakcyjnych nagród. Wystarczy kupić dowolne piwo Žatecký i pomiędzy 1 kwietnia a 31 lipca zarejestrować kod spod kapsla lub zawleczki na stronie internetowej loterii zatecky.pl albo za pośrednictwem aplikacji Messenger.

Loteria Žatecký

Marka Žatecký wkracza w sezon piwny w zupełnie nowym stylu i nowych szatach, choć nadal z charakterystycznymi dla siebie czeskimi akcentami i poczuciem humoru. Dokładnie 1 kwietnia br. startuje rejestracja zgłoszeń do udziału w loterii konsumenckiej. Sympatycy Žatecký Svetlý Ležak, Žatecký Černý, Žatecký 0,0% i wariantu Žatecký Letký mogą powalczyć o atrakcyjne nagrody.

Do wygrania są 4 roczne pensje w wysokości 60 tys. zł (1 pensja losowana raz w miesiącu), 1 000 kart podarunkowych o wartości 200 zł do zrealizowania w Prezent Marzeń oraz 4 000 spersonalizowanych kufli z logo Žatecký. Termin rejestracji zgłoszeń upływa 31 lipca br.

– Loterię „Wygraj roczną pensję z Žatecký i wrzuć na luz” kierujemy do wszystkich miłośników dobrego piwa, którzy razem z nami chcą przywitać nowy sezon i wygrywając dodatkową roczną pensję będą mogli wrzucić na luz. Na naszej stronie internetowej działa już zegar odliczający start przyjmowania zgłoszeń, a my z niecierpliwością wyglądamy pierwszych szczęśliwców – mówi Aleksandra Borek, Senior Brand Manager marki Žatecký.

Piwa objęte promocją wyróżniają się oznaczeniem na opakowaniu i czerwonymi kapslami. Regulamin loterii dostępny jest na stronie: https://zatecky.pl/. W ramach promocji w sklepach pojawią się materiały POSM, a w ogólnopolskich pasmach TV wyemitowany zostanie spot informujący o loterii. Dodatkowo zaplanowano działania digital.

Žatecký przywdziewa nowe szaty

Loteria promocyjna to niejedyna niespodzianka, jaką marka przygotowała dla konsumentów. Kolejną są nowe wzory opakowań, które ułatwiają identyfikację marki i jeszcze bardziej podkreślają jej wyróżniki. Odświeżone logo nawiązuje do tradycji i zwraca uwagę na to, co najważniejsze – wyjątkowy žatecky chmiel, który nadaje piwu łagodnie goryczkowy, dobrze zbalansowany smak i aromat. Za redesing marki i nowe opakowania promocyjne, jak i generyczne (które pojawią się po promocji) odpowiada Agencja BNA.

– Piwo Žatecký powstaje pod nadzorem czeskiego browaru Žatecký Pivovar. Chcieliśmy, aby nowe opakowania łączyły w sobie nowoczesność i ponad 650-letnią tradycję žateckiego chmielarstwa. Wyrazem tego jest odświeżony logotyp oraz nowy herb z szyszką w koronie. W ten sposób możemy ukoronować doświadczenie lokalnych czeskich chmielarzy i kunszt piwowarów. Co więcej, szata graficzna nowych opakowań utrzymana jest w nowoczesnym, lekkim designie, który pozwala na szybkie odnalezienie ulubionego wariantu na półce sklepowej – komentuje Aleksandra Borek, Senior Brand Manager marki Žatecký.