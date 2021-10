Rodzice mogą odetchnąć, dzieci pobawić - Atrium Reduta ze strefą WOW

Otwarcie nowej bezpłatnej przestrzeni dla rodzin wieńczy drugi etap modernizacji i przebudowy warszawskiego centrum handlowego.

Strefa WOW to wielofunkcyjna przestrzeń dostosowana do potrzeb zarówno maluchów, jak i starszaków. To, co ją wyróżnia, to wyjątkowa, niespotykana bryła tworząca gigantyczny napis WOW, wypełniona sprawnościowymi atrakcjami.

Na strefę składają się dwie przestrzenie. Pierwszą z nich stanowi plac zabaw, wizualnie łączący dwa poziomy Reduty i tworzący wrażenie nieograniczonej powierzchni. To miejsce powstałe z myślą o aktywnym wypoczynku starszych użytkowników. Znajdziemy tutaj ukryte w bryle zawiłe labirynty, różnorodne przejścia, ścianki wspinaczkowe, podejścia linowe oraz zakręcone zjeżdżalnie. Druga przestrzeń jest miejscem idealnym do zabawy dla najmłodszych. Dominują w niej miękkie siedziska z pianki o zróżnicowanych kształtach inspirowane sztuką współczesną. Młodsze dzieci mogą się po nich wspinać oraz bawić się na bezpiecznej, miękkiej podłodze. Natomiast rodzice znajdą tu miejsce do odpoczynku.

Strefa WOW znajduje się w holu głównym na I piętrze galerii, w pobliżu Drogerii Hebe.